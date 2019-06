‘Toy Story 4' is de laatste film in de reeks, maar Forky krijgt zijn eigen serie TK

Met 'Toy Story 4' sluit Pixar/Disney zijn meest lucratieve filmserie officieel af, maar de fans komen niet droog te staan. Een nieuw hartveroverend personage, Forky, krijgt een eigen serie op de nieuwe abonneezender Disney Plus.

Nieuw in ‘Toy Story 4' is het personage Forky. Het is niet meer dan een aangeklede wegwerpvork die het meisje uit de film, kleuter Bonnie, op haar eerste schooldag uit afval in elkaar knutselt. Het wordt haar favoriete speeltuig, tot grote frustratie van cowboy Woody, die zich verantwoordelijk voelt als Forky de benen neemt. “Forky stelt eigenlijk niets voor, maar het viel mij en de producenten op dat onze kinderen vaak hun eigen speelgoed maken uit spulletjes uit hun omgeving. Zoals een vork. Zoiets tekent hun creativiteit en dat hebben wij in de film verwerkt”, aldus regisseur Josh Cooley (39).

Pixar verwacht veel van Forky. Voor de miljoenen fans die voorlopig afscheid moeten nemen van Toy Story is er één troost. Van Forky zijn inmiddels tien korte films gemaakt die eind dit jaar op het nieuwe streamingplatform Disney Plus te zien zullen zijn. “Het zijn educatieve filmpjes die zich allemaal in de slaapkamer van Bonnie afspelen. Ik heb er al een paar gezien en ze zijn hilarisch.”

Disney+ zou in november gelanceerd worden. Een abonnement zal 6,99 dollar (zo’n 6 euro) kosten. Hoeveel dat bij ons zal zijn, is nog niet geweten. Vermoedelijk blijft het wel goedkoper dan het kleinste Netflix-abonnement, dat 7,99 euro per maand kost. Disney wil tussen de 60 miljoen en 90 miljoen abonnees lokken. Ter vergelijking: Netflix heeft wereldwijd 130 miljoen betalende klanten.