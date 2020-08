“Totaal onverantwoord en levensgevaarlijk”: voedingsexperts en kijkers willen omstreden dieetprogramma van tv TDS

20 augustus 2020

11u16

Er is in het Verenigd Koninkrijk ophef ontstaan rond 'Lose a Stone in 21 Days', een nieuw dieetprogramma van de Britse journalist en tv-dokter Michael Moseley. In het programma wordt een groep deelnemers met overgewicht gevolgd terwijl ze drie weken lang overleven op het zogenaamde 'snelle 800'-dieet, waarbij iemand niet meer dan 800 kilocalorieën per dag naar binnen mag spelen. Allerlei organisaties, experten én kijkers trekken intussen aan de alarmbel: "Dit programma kan levensgevaarlijk zijn en werkt eetstoornissen in de hand."

“Dit gaat niet over crashdiëten, dit gaat over veranderingen in levensstijl. Mensen zeggen dat snel afvallen gevaarlijk is, maar dat is niet zo als het om gezonde voeding gaat.” Met die woorden stelde de Britse tv-arts Michael Moseley zijn nieuwe dieetprogramma ‘Lose a Stone in 21 Days’ een tijdje geleden nog voor. In het programma volgen de deelnemers zijn eigen uitgewerkte ‘snelle 800'-dieet, waarbij iemand maximaal 800 kilocalorieën per dag mag consumeren. Het doel is om zo’n 6,5 kilo te verliezen op 3 weken tijd. Er wordt ingezet op maaltijdvervangende producten, veel groenten en magere eiwitten om dat doel te bereiken.

Sinds de show voor het eerst werd uitgezonden op Channel 4 hebben verschillende organisaties zich uitgesproken tegen het programma, waaronder het bedrijf Beat, dat zich inzet voor mensen met een eetstoornis. “We hebben zender Channel 4 geschreven met onze richtlijnen voor een verantwoorde reportage en hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen met eetstoornissen niet worden aangewakkerd. We hopen van harte dat ons advies wordt opgevolgd.” Ook waarschuwden ze via Twitter voor het programma: “Als je een eetstoornis hebt, raden we je aan om niet naar #loseastonein21days te kijken. Onze diensten zijn vanavond tot 23.00 uur geopend, dus als u door het programma wordt beïnvloed, kunt u met ons chatten op onze website of ons hier een berichtje sturen!”

Waarschuwing

De Britse NHS (National Health Service, red.) wil tevens waarschuwen: “De NHS adviseert dat mensen over het algemeen meer dan 800 calorieën per dag moeten consumeren. Voor de meeste mannen betekent dit dat ze zich aan een calorielimiet van 1.900 kcal per dag moeten houden, voor de meeste vrouwen is dit 1.400 kcal”, stellen zij. En ook heel wat Britten stellen zich vragen bij de opzet van het dieetprogramma: zo lieten verschillende kijkers weten via Twitter dat ze niet kunnen begrijpen waarom “deze levensgevaarlijke show” nog op de buis mag komen.

“Ik ben geschokt dat ze ‘Lose a Stone in 21 Days’ nog steeds uitzenden, het is letterlijk het meest schadelijke ‘dieetprogramma’ dat ik ooit heb gezien”, klonk het onder meer. En ook: “Ik heb zoveel te zeggen over hoe gevaarlijk en onverantwoordelijk dit programma is. Het is dieetcultuur in zijn volle glorie, verpakt als iets om mensen ‘gezonder’ te maken.” of “Deze show is walgelijk en uiterst gevaarlijk.”

(lees verder onder de foto)

Professionele hulp

De tv-dokter liet wel optekenen dat het niet de bedoeling is om het dieet zomaar te volgen zonder professionele hulp: “Het acht weken durende dieet met 800 calorieën is alleen geschikt voor mensen met een BMI die hen in de categorie van overgewicht of obesitas plaatst. Als u een medische aandoening heeft of medicijnen gebruikt, raadpleeg dan uw arts.” Hij wil ook benadrukken dat de deelnemers uit het programma “hun stemming, hun slaap en al de rest zagen verbeteren.”

Channel 4 heeft intussen ook gereageerd op de bezorgheden van kijkers: “Zoals kijkers duidelijk kunnen zien aan de inhoud van de serie, bevordert het op geen enkele manier eetstoornissen, ijdelheid of body shaming”, luidt het. “Uit een recent onderzoek, onder leiding van de universiteit van Liverpool, bleek dat zwaarlijvige mensen ongeveer 37% meer kans hebben om te overlijden, als ze Covid-19 krijgen, en het programma benadrukt het algemene belang van fit en gezond zijn in deze ongekende tijd. Binnen de serie grijpt Dr. Michael Mosley de potentiële en verregaande gezondheidseffecten van de recente lockdown aan, met de nadruk op drie sleutelelementen: voeding, lichaamsbeweging en immuniteit.”

Een greep uit de verontwaardigde tweets:

I have so much to say about how dangerous and irresponsible #loseastonein21days is. It’s diet culture in its full glory dressed up as making people ‘healthier’. Geri Allen(@ GeriAllenActor) link

Horrified by this show... #loseastonein21days https://t.co/cpIjaDSt0h Gemma Riches(@ gemma_riches) link

“People say that crash dieting is dangerous but we’ve just proved that if it’s done correctly, it’s not”. Do @Channel4 know what kind of message this is sending. Outrageous #loseastonein21days Will Davy(@ Dillwavy) link

Shameful that @Channel4 and @DrMichaelMosley refused to acknowledge all that @beatED is doing to those effected by their programme. If you have an #eatingdisorder please don't watch #loseastonein21days 🤍 https://t.co/03KSljeZPD Anxiety_Sugar 🌙(@ Anxiety_Sugarr) link