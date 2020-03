‘Topdokters’-gezicht Dimitri Aerden in komisch promofilmpje voor UZ Brussel: “We hebben meer verpleegkundigen nodig” MVO

13 maart 2020

14u49 0

Nu het coronavirus ons land overspoelt zit het UZ Brussel met een personeelstekort. Om precies te zijn, zijn ze op zoek naar verpleegkundigen. Topdokter Dimitri Aerden, die we kennen uit het programma ‘Topdokters’, duikt op in een komisch promofilmpje om het belang van die verpleegkundigen in de verf te zetten.