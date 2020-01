"Tom heeft zijn liefde voor avontuur van mij": Wim Waes, vader van, wandelde op z’n 79ste naar Santiago de Compostella DBJ

00u00 0 TV Tom Waes heeft zijn avontuurlijk karakter duidelijk van geen vreemden. Zijn vader Wim - 80 inmiddels - ondernam dit jaar een voettocht naar Santiago de Compostella en zijn reisverslag is vanavond te zien in 'Vandaag over een jaar'. Zoonlief Tom wist niets van zijn deelname aan het programma. "Toen ik in de tv-studio aankwam, leek het alsof hij water zag branden."

Het is nooit te laat voor een uitdaging. Onder dat motto vertrok Wim Waes dit voorjaar, toen nog 79, voor een 38-daagse voettocht naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostella, dwars door de Pyreneeën. "Mijn tocht had geen religieuze insteek, hoor", vertelt de 80-jarige vader van tv-maker Tom. "Mijn broer had het twintig jaar geleden al een keer gedaan met de fiets en sindsdien is het idee niet meer uit mijn hoofd gegaan. Het leek me een ideale gelegenheid om mijn leven eens te overschouwen en na te denken over alles wat er goed en minder goed gegaan is."

Het toilet van Mathilde

Tom Waes wist dat zijn krasse vader de tocht ondernam. Samen met zijn partner Mieke is hij zelfs naar Zuid-Frankrijk gereden om enkele dagen mee te wandelen. Maar van zijn vaders deelname aan 'Vandaag over een jaar' wist hij niets. "Ik heb dat een jaar lang moeten verzwijgen tegen hem, niet evident. De dag waarop ik gastvrouw Cath Luyten in de opnamestudio moest vertellen of het al dan niet gelukt was, was ook Tom met een smoes naar daar gelokt. Toen ik tijdens de opnames om de hoek kwam, trok hij een gezicht alsof hij water zag branden. (lacht) Dat was te begrijpen, want die ochtend had ik nog een selfie gestuurd vanuit Spanje waar ik samen met mijn vrouw op vakantie was. We zijn speciaal voor de opnames overgevlogen."

Het was een afmattende tocht voor Wim. 35 dagen lang stapte hij zo'n 25 à 30 kilometer per dag - goed voor een 900 kilometer in totaal. En hij plande maar drie rustdagen in. Maar onderweg kreeg Wim heel wat complimenten van medepelgrims. "Mensen vonden het knap dat ik op mijn leeftijd nog zoiets ondernam. Maar het is soms echt zwaar geweest. Elke dag wandelen door weer en wind, en soms was het echt extreem koud." Toch is dat niet hetgene wat Wim van zijn tocht onthoudt. "Wat me bijblijft, zijn de fantastische landschappen, maar vooral ook de vriendschappen die ontstaan langs de route. Chinezen, Koreanen, Canadezen: de hele wereld komt aan je neus voorbij." Het scheelde zelfs niet veel of Wim en zijn wandelcompagnon Bob hadden de koning gezien op hun tocht. "Filip liep met Mathilde en de kinderen twee dagen voor ons uit. Dat vertelde een Spanjaard die een hotel uitbaatte langs de route. Het koningspaar was bij hem op bezoek geweest, en hij toonde me trots het toilet 'waar de koningin van België op had gezeten'. (lacht)"

Haantje-de-voorste

Wim heeft de smaak intussen te pakken, en dit voorjaar vertrekt hij opnieuw te voet naar het bedevaartsoord. "Deze keer met mijn huisarts, een jonkie van 70", lacht hij. "Onze route is al helemaal voorbereid." Net als zijn zoon lijkt Waes senior niet te stoppen. "Het zit in de genen, denk ik. Ik denk toch dat Tom zijn karakter en doorzettingsvermogen van mij heeft gekregen, al is het bij hem misschien nog wat extremer. Maar tijdens mijn tijd bij het leger was ik ook altijd al een haantje-de-voorste. Als er iets gevaarlijks gedaan moest worden, wisten ze mij altijd te vinden." Als ex-militair is Waes dan ook een grote fan van het populaire 'Kamp Waes', dat zijn zoon presenteert. "Als ik die mensen bezig zie, kriebelt het toch, hoor. Vroeger zou ik aan zoiets graag hebben meegedaan. Ze zouden zoiets voor 80-jarigen moeten maken. Ik zou me meteen inschrijven."

'Vandaag over een jaar', 20.30 uur op Eén

