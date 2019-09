‘Timtation’ spreekt weer af met Deborah: “Ik sluit niet uit dat wij weer een koppel worden” Redactie

25 september 2019

10u00

Het is een constante doorheen alle reeksen van 'Temptation Island' en zeker ook in de VIPS-versie, nu op VIJF: naast de legendarische wilde feestjes is er ook altijd veel kwellend hartzeer te zien. Zo liep de relatie tussen Tim en Deborah vorig jaar pijnlijk op de klippen. Al zit de kans erin dat de twee weer een koppel worden, vertelt 'Timtation' in Dag Allemaal.

Tim (32) uit ‘Temptation Island 2018’ was van plan om zijn Deborah (28) na het programma ten huwelijk te vragen, maar hij viel als een blok voor verleidster Cherish en zag zijn relatie op de klippen lopen. Dat werd hem niet in dank afgenomen, want hij kreeg meteen heel wat kritiek. “Er is mij op voorhand voldoende duidelijk gemaakt dat ik allerlei dingen kon verwachten, maar de slag die je in je gezicht krijgt als bij de uitzendingen op tv mensen ‘losgaan’ op de sociale media, is met geen woorden te beschrijven”, gaat hij verder. “Ik kreeg zelfs doodsbedreigingen! Van dat laatste trok ik mij niet veel aan, maar ik kan mij inbeelden dat niet iedereen daar even makkelijk mee omgaat.”

De man maakte dan ook dankbaar gebruik van de psychologische begeleiding en vindt dat hij altijd voldoende ondersteuning heeft gekregen. “Na afloop van de opnamen heeft de psychologe nog verschillende keren gebeld om te vragen hoe het met mij ging”, vertelt hij. “Zelfs tot een jaar later! Maar ik heb geen beroep op haar hulp gedaan. Ik los mijn problemen liever zelf op. Deborah heeft tijdens de opnamen wel een paar keer met de psychologe gepraat.”

Inmiddels post Tim zelf op sociale media nogal wat foto’s van dingen die hij samen met zijn ex-vriendin Deborah doet. Veel mensen vragen zich dan ook af of zij opnieuw een koppel vormen. “Wij komen goed overeen en doen geregeld dingen samen”, zegt hij. “Wij zijn nog geen koppel, maar ik sluit niet uit dat wij weer samen komen. Of Deborah mij dan heeft vergeven? Euh, ja.”

