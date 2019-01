'Tik Tak' komt terug. Zij stonden mee aan de wieg LB

18 januari 2019

17u05 0 TV De kinderklassieker ‘Tik Tak’ werd op 1 november 1981 voor het eerst uitgezonden op de BRT. Het programma is het geesteskind van regisseur Mil Lenssens, die kinderen geboeid zag kijken naar een lotto-trekking en de voorspelbare, repetitieve mix van kleuren, beweging en muzikale ritmes in het kinderprogramma verwerkte. Er werden 366 afleveringen gemaakt, de reeks werd een wereldwijd succes. Op het vlak van kinderprogramma’s lijken enkel ‘Sesamstraat’ en ‘De Fabeltjeskrant’ een langer leven beschoren. We spraken met drie vrouwen die mee aan de wieg van ‘Tik Tak’ stonden.

Sara Van der Straeten: “Mijn dochtertje vindt het een gek idee dat mama ook klein is geweest”

Vier jaar was Sara Van der Straeten toen ze in 1988 ‘een Tik Tak-kindje’ werd. Haar moeder werkte op de jeugddienst van de toenmalige BRT, waar ze nog altijd archivaris is. (Lees verder onder de foto)

Sara heeft nu zelf twee kinderen en haar oudste dochtertje Josephine (3,5 jaar) zag mama al bezig in die oude afleveringen. “Ze vindt het een gek idee dat mama ook klein is geweest”, lacht Sara.

Veel herinnert ze zich niet van de opnames. “Behalve dat ik veel speelgoed had, dat ik van thuis meebracht. Dat ik meespeelde, komt nog wel eens ter sprake onder vrienden of op het werk. Tot vandaag is het programma bekend dankzij de Ketnet-app. Het geheim van het succes? Dat het kort was, vol afwisseling, veel vormen en kleuren. De eenvoud ook. Ik hoop dat de nieuwe reeks dit kan evenaren, want voor peuters blijft het een magisch programma. Mijn dochters zijn fan van Bumba. Voor volwassenen is dat niet mooi gemaakt, maar het is wel boeiend voor peuters. Omwille van dezelfde basisprincipes: kort, veel kleur, veel afwisseling.” (Lees verder onder de foto)

