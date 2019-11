“Tijdens de eerste opname hadden we een leugendetector in het huis staan”: Eric Goens verklapt de geheimen van ‘Het Huis’ Redactie

20 november 2019

12u00

Bron: HUMO 0 TV Nu het vijfde seizoen van ‘Het huis’ van start gegaan is, polst HUMO bij programmamaker Eric Goens (50) naar de geheimen achter de reeks. Over autoritten, leugendetectoren en Kobe Ilsen.

“Het gebeurt weleens dat de autorit van het huis of het werk van mijn gast naar hét huis maar tien minuten duurt: in zo’n geval maak ik al eens een ommetje van een halfuur”, bekent Eric Goens in HUMO. “Ik vind die geblinddoekte autorit belangrijk, omdat ik mijn gast weg wil krijgen uit zijn dagelijkse bezigheden, en hem even alle gevoel voor tijd en ruimte wil laten verliezen - Bart Peeters meende oprecht dat we ergens in Frankrijk zaten. Die kleine psychologische details zijn belangrijk voor het welslagen van het programma. Veel mensen komen binnen met het idee van: ‘Mij ga je niet hebben.’ Ik moet alles zien aan te grijpen om die ingesteldheid te doorbreken.”

De eerste BV die ooit in Het huis mocht logeren, was Kobe Ilsen, vertelt Goens. Het programma zag er toen ook iéts anders uit. “Tijdens die opname hadden we een leugendetector in het huis staan, waarvan het de bedoeling was dat de gast er aan het einde van de opname mee verbonden werd en op vijf vragen moest antwoorden. We hadden er een vrouwelijke professor uit Engeland voor ingehuurd, maar dat mens bleek werkelijk knéttergek te zijn. Kobe heeft wel drie uur in dat kamertje moeten zitten, omdat die vrouw hem de test twintig keer opnieuw liet doen. Ik dacht: dat kan ik al mijn gasten toch niet laten ondergaan? We hebben toen beslist om de leugendetector af te voeren en de ruimte te gebruiken als biechtkamer. Die hebben we na verloop van tijd ook opgedoekt, omdat het weinig bijdroeg.”

Lees het volledige interview in HUMO.