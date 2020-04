‘Tiger King’-ster Joe Exotic heeft geheime zoon: “Maar ze zien elkaar niet meer” MVO

17u12 0 TV Joe Exotic (57), de man die wereldberoemd werd dankzij de bizarre Netflix-documentaire ‘Tiger King: Murder, Mayham and Madness’, heeft blijkbaar een geheime zoon, zo beweert zijn nichtje Chealsi Putman (30). “Hij is van zijn vader weggevlucht.” Exotic zit op dit moment een straf van 22 jaar uit voor het beramen van een huurmoord op activiste Carole Baskin en het doden van vijf tijgers.

Volgens Putman, die haar boekje over haar oom opendeed in een exclusief interview met DailyMailTV, heeft Joseph Allen Maldonado - zoals hij echt heet - een volwassen zoon. Die kreeg hij samen met zijn ex-vriendin, Kim, waarmee hij samen was in 1980.

“Zijn zoon heet Brandon Chappell”, onthulde Chealsi. De man is 38 en heeft vandaag zelf kinderen. “Niemand weet dat over hem en hij vermeldde het ook niet in de documentaire.” Hij was dan ook niet heel erg aanwezig in het leven van zijn kind. “Ze zagen elkaar af en toe tijdens Brandons jeugd. Een paar jaar terug ging het iets beter tussen hen, toen werkten Brandon en zijn toenmalige echtgenote zelfs nog in Joe’s zoo. Joe vertelde toen aan alle medewerkers dat Brandon zijn zoon was, hij verstopte het niet.”

Hun relatie bereikte echter een breekpunt toen Joe Brandons vrouw vroeg om belastingfraude te plegen. “Ze was boekhouder en hij vroeg haar om illegale activiteiten uit te voeren voor de zoo”, aldus Putman. “Toen Brandon dat hoorde kreeg hij fikse ruzie met zijn pa. Het hele gezin pakte hun koffers en vertrokken diezelfde dag nog. Ze hebben elkaar nooit meer teruggezien.”

Volgens Chealsi is haar oom een gevaarlijk man, die “vreselijke dingen” heeft gedaan. Tijdens de rest van het interview had ze het onder andere over dierenmishandeling en zijn haat tegenover Carole Baskin.