‘Tiger King’-ster Jeff Lowe krijgt eigen realityshow

05 juni 2020

14u54

Bron: People 0 TV In de Netflix-reeks ‘Tiger King’ kwamen Jeff Lowe en z'n vrouw Lauren allerminst positief in beeld. Maar dat wil het koppel rechtzetten in een eigen realityreeks. Dat vertellen ze in het magazine People.

Jeff Lowe komt in ‘Tiger King’ in beeld als een louche zakenman die Joe Exotic financieel wil helpen om z'n zoo te behouden, maar langzaam maar zeker de touwtjes in eigen handen probeert te nemen. Met succes, want Jeff wist de zoo in z'n macht te krijgen. Maar hij en z'n echtgenote Lauren zijn het niet eens met het beeld dat de makers van hen schetsten en willen dus hun kant van het verhaal vertellen in een eigen realityreeks. “Die gaat over onze versie van ‘Tiger King’, met bewijsmateriaal om onze kant van het verhaal te staven”, vertelt Jeff in het magazine People. “Het gaat ook over de verplaatsing van deze prachtige dieren van Joe’s zoo naar onze nieuwe dierentuin.” Het nieuwe park moet in september open gaan, en de camera’s zullen vastleggen hoe het de zoo, z'n dieren en medewerkers vergaat. “We willen aan de wereld bewijzen dat je het wél goed kan doen”, klinkt het.

Wanneer de nieuwe show te zien zal zijn, weet Jeff nog niet. “Ze hebben ons nog geen concrete datum gegeven.”

De oude dierentuin van Joe, die nu in handen is van Jeff zelf, wordt binnenkort trouwens eigendom van aartsvijand Carole Baskin, na een rechtszaak. Jeff heeft 120 dagen om zichzelf en de dieren te verplaatsen.

