‘Tiger King’-ster Carole Baskin komt met mondmaskers MVO

19 mei 2020

19u01 1 TV Ook Carole Baskin (58), die we kennen uit de bekende documentaire ‘Tiger King’ als eigenares van Big Cat Rescue, komt met haar eigen mondmaskers.

Ze was dan ook de bedenker van de populairste catchphrase uit de reeks: “Hey, all you cats and kittens!” Laat dat nu precies het opschrift zijn van de stoffen maskertjes, die er in één klap ook uitzien als een kattensnuit.

De maskers zijn verkrijgbaar in het zwart en in tijgerprint, voor 11 dollar (10 euro) per stuk. Je kan ze bestellen via deze link. Een deel van de opbrengst gaat volgens Carole naar de bescherming van de tijgers in het natuurpark.

LEES OOK

‘Tiger King’ Joe Exotic geeft niet op en vraagt president Trump om gratie in opvallende video

Carole Baskin geeft eerste interview na ‘Tiger King’-controverse... aan nep Jimmy Fallon