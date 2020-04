‘Tiger King’ Joe Exotic schreef in gevangenis boek over zijn jeugd MVO

14 april 2020

14u07

Bron: ANP 0 TV Joe Exotic, de hoofdpersoon uit de populaire Netflix-docureeks ‘Tiger King’, heeft in de gevangenis een boek geschreven over zijn moeilijke jeugd. Dat vertelde zijn man Dillon Passage in een interview met People.

“Hij schreef een boek terwijl hij in de gevangenis zat waarin hij vertelt over zijn hele jeugd. Je zal er veel meer door begrijpen.” Volgens Passage heeft Joe Exotic veel fysiek geweld meegemaakt. “Ik heb het allemaal gelezen, het is hartverscheurend. Hij heeft geen goede jeugd gehad.”, vertelde de 24-jarige Passage.

Volgens Passage wilde de 57-jarige Joe Exotic zijn verhaal delen omdat hij niet wist of hij de gevangenis ooit nog zou verlaten. De voormalig dierentuineigenaar, die volledig Joe Maldonado-Passage heet, werd veroordeeld tot 22 jaar voor dierenmishandeling en het beramen van een moordaanslag op rivaal Carole Baskin. De docureeks ‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’ volgt de jarenlange vete tussen de twee die leidt tot het mislukte ‘moordplan’.