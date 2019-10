'Thuis' zit zonder slechterik, en da's goed nieuws voor de liefde HL

08 oktober 2019

00u00 0 TV Christine en Stan maakten het de voorbije weken erg bont in 'Thuis' met hun leugens en fysiek geweld. Maar nu die verhaallijnen zijn afgerond, loopt er geen slechterik meer rond in de Eén-soap. Dat betekent: minder drama en meer plaats voor romantiek.

Christine (Daphne Paelinck) is met de noorderzon vertrokken en Stan (Lennaert Lemmens) werd opgenomen in de psychiatrie. De rust lijkt in 'Thuis' te kunnen weerkeren, al is dat natuurlijk niet echt de bedoeling van een soap. "Elk goed verhaal heeft een slechterik nodig, die door iedereen verfoeid wordt. Christine en Stan vervulden die rol perfect", klinkt het bij 'Thuis'-producer Hans Roggen. "Karin en Marianne zorgen met hun venijnige kantjes ook wel voor extra kijkplezier, maar 'Thuis' heeft een echte bad guy or girl nodig. Want op het eerste gezicht lijkt die nu niet meer in 'Thuis' rond te lopen. Geen nood. Heel binnenkort komt er weer eentje aan. Een personage zal flink wat verkeerde keuzes maken en zo voor extra peper en zout zorgen."

Altijd drama om de hoek

Intussen zal de nadruk meer op romantiek liggen. "Een goede zaak, want een serie als 'Thuis' moet het hebben van de afwisseling tussen spanning, liefde en humor. Er komen enkele nieuwe romances aan, waarvoor de voorbije maand al aanzetten werden gegeven. Zo is er de ontluikende liefde tussen Kaat en Jacques, die elkaar al kusten. Maar ook Tom lijkt nu te kiezen voor Karin, terwijl Paulien warmte zoekt bij Kobe. Ook Judith en haar boksleraar Jasper groeien naar elkaar toe. Bob en Tamara zoeken op hun beurt naar een nieuw evenwicht in hun relatie. Er hangt dus veel liefde in de lucht. Al weet onze kijker ondertussen dat er ook op dat vlak altijd nog wat drama om de hoek blijft loeren. Want enkel gelukkige mensen: daar haken tv-kijkers op af."

