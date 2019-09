‘Thuis’ wordt steeds pittiger en sensueler: “Onenightstands, gigolo's: we moeten mee met onze tijd” HL

25 september 2019

00u00 0 TV Vroeger bleef de deur van de slaapkamer netjes gesloten voor de camera's van 'Thuis', maar tegenwoordig kunnen hitsige onenightstands en de avonturen van gigolo Dries wél in beeld komen. Sluipt er zo geruisloos meer seks in de Eén-soap, die door het vroege uitzenduur toch nog heel wat jonge kijkers telt? "Wij gaan gewoon mee met onze tijd", klinkt het bij de makers.

Het feestelijke 25ste seizoen van 'Thuis' lijkt nu ook het meest sensuele te worden. Dokter Judith (Katrien De Ruysscher) zorgde met haar boksleraar (Kristof Verhassel) al voor een pittige vrijscène in de douche en Dries (Yemi Oduwale) heeft zonder de minste gêne een florerende business als gigolo. En er staan de kijker nog meer bedavonturen te wachten met de komst van het nieuwe personage Kristel, dat gespeeld wordt door Els Béatse (46). "De kijker heeft al gezien dat Tom (Wim Stevens, red.) bij zijn eerste kennismaking met Kristel al meer dan louter professionele interesse toont", zegt de actrice. "De kijker weet intussen wel dat Tom een serieus jagersinstinct heeft, dus de boel zal daar in het advocatenkantoor serieus opgepookt worden. Al mag ik daar verder niks over verklappen. Tom en Karin (Kadèr Gürbüz) hebben een onduidelijke relatie: vormen die twee nu een koppel? En wonen ze nu samen of niet? De verwarring zal door het gedrag van Tom alleen maar groter worden. Net als Karin leidt Kristel trouwens ook een losbandig leven. Ze is vrijgezel en neemt het op relationeel vlak niet zo nauw met mannen. Ik vermoed dat sommige 'Thuis'-kijkers de komende dagen toch wel zullen opkijken van wat ze te zien krijgen. Dat deed ik trouwens zelf ook, toen ik het scenario las. Ik dacht ook een paar keer: 'Amai, dat dit kan in serie zoals 'Thuis'.' Nee, het verhaal rond Kristel ligt niet voor de hand."

Hoort bij de job

"Ik heb als Kristel al een paar sensuele scènes gespeeld. Niet dat ik daar een probleem mee heb", gaat Béatse verder. "Die horen nu eenmaal bij mijn job als actrice. En ik weet ook wel dat een vrijscène in 'Thuis' minder expliciet in beeld wordt gebracht dan in andere reeksen of films. Maar ik heb toch het gevoel dat 'Thuis' aan het evolueren is en minder braaf wordt. Minder kuis, ook. Ik ben wel van plan om samen met mijn dochters van 10 en 12 naar 'Thuis' kijken. Dan kan ik bepaalde scènes toch wat kaderen. Niet dat ik het zwaarder wil voorstellen dan het is, maar ik wil het toch een beetje kunnen duiden. Want zoals in 'Thuis' hebben ze hun mama nog niet vaak gezien. (lacht)"

Gezinsprogramma

Bij 'Thuis' is men zich bewust van de evolutie naar een rijpere reeks. "We vertellen graag verhalen die relevant zijn voor al onze kijkers en daar horen ook deze wendingen bij", zegt 'Thuis'-producer Hans Roggen. "Ja, soms zijn ze wat pittiger. Is dat een recente keuze? Goh, misschien wel. Sommige scènes, zoals die van Judith en haar boksleraar in de douche, zouden tien jaar geleden niet gekund hebben in 'Thuis'. Misschien zelfs ook vijf jaar geleden niet. Die zouden toen te heftig zijn geweest. Maar de samenleving evolueert en televisie ook. 'Thuis' in elk geval ook. Wij maken geen tv-serie meer zoals tien jaar geleden. Er is nu een andere tijdsgeest met minder taboes. En die laat ons toe om verhalen, zoals die van gigolo Dries, nu wel te vertellen. Of we op onze lichte koerswijziging commentaar verwachten van ouders, die met hun jonge kinderen kijken? Niet echt. Soms wordt er gezegd dat er te veel oudere mensen naar 'Thuis' kijken, maar wij weten ook dat er veel jonge kinderen bij zijn. Iedereen kijkt naar 'Thuis' en daar houden we echt wel rekening mee. 'Thuis' blijft hét gezinsprogramma bij uitstek."

'Thuis’ om 20.10 uur op Eén.