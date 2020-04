‘Thuis’ wordt niet vervangen door herhalingen MC

15u05 0 TV Indien de lockdown-periode na 19 april nog wordt verdergezet, zal Eén de dagelijkse soap ‘Thuis’ niet vervangen door herhalingen van een of andere Vlaamse succesreeks. Dat heeft de zender zopas laten weten. In plaats van een herhaling zullen de programma’s die na ‘Thuis’ te zien zijn vroeger starten, omstreeks 20.10 u.

‘Thuis is eigenlijk onvervangbaar.. Dat de reeks binnenkort even niet op antenne is, is heel spijtig. Maar we wilden het slot van Thuis niet zomaar opvullen met een herhaling van iets anders. We willen elke dag opnieuw de best mogelijke TV-avond brengen. En dat doen we nu door onze prime time programma’s naar voren te schuiven en op die manier voor een sterke TV-avond te zorgen’, zo licht netmanager Eén Olivier Goris toe.

Bij VTM is voorlopig nog niet beslist hoe het tijdelijke verdwijnen van ‘Familie’ gaat opgevangen worden.