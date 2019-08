'Thuis' viert zilveren jubileum DBJ MC

14 augustus 2019

00u00 0 TV Ook bij Vlaanderens populairste soap worden er 25 kaarsjes uitgeblazen. 'Thuis' viert z'n zilveren jubileum zelfs met een aantal nieuwigheden. Zo krijgt de soap een fonkelnieuwe generiek, met muziek die werd geschreven door het duo Miguel Wiels en Niels Destadsbader.

Daarnaast komt ook Mo's dochter Aïsha even terug, het personage dat actrice Maya Albert (44) speelde van 2003 tot 2008. Wat haar verhaal precies zal zijn, is nog niet duidelijk. Voor wie zich - na twee maanden vakantie - niet meer herinnert hoe het 24ste seizoen alweer geëindigd is: op zondag 1 september zendt Eén de seizoensfinale nog eens uit.