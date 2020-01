‘Thuis’, verkorte journaals en veel herhalingen: dit zijn de gevolgen van de VRT-staking op het radio- en tv-aanbod BDB

23 januari 2020

20u05 3 TV Komende maandag 27 januari leggen de VRT-medewerkers 24 uur het werk neer. De aanleiding is het ontslag van CEO Paul Lembrechts. Hierdoor wijzigt het aanbod op alle netten. Wij geven een overzicht van wat je die dag op de radio- en tv-zenders van VRT mag verwachten.

Eén

Om 13u en 19u worden de journaals uitgezonden in een verkorte versie. Ook fans van ‘Thuis’ moeten niet wanhopen. Om 20u10 kan je een nieuwe aflevering van de soap bekijken. Daarvoor kan je nog eens van de ‘Reizen Waes’-aflevering over Bangladesh genieten. Om 20u40 volgt ‘Iedereen VRT’ gevolgd door ‘Taboe’ (de aflevering over holebi’s) en de allereerste aflevering van ‘Witse’.

De eerste aflevering van het nieuwe ‘Down the road’-seizoen schuift een week op naar maandag 3 februari, net als de nieuwe episode van ‘100 dagen’. ‘Dertigers’ krijgt een dubbele aflevering op dinsdag 28 januari. ‘Dagelijkse kost’ en ‘Blokken’ schuiven een dag op waardoor er zaterdag 1 februari ook een aflevering is.

Canvas

De duidingsprogramma’s ‘Terzake’ en ‘De afspraak’ vallen weg. In de plaats zie je wel een herhaling van het Eén-journaal van 19 uur. Verder volgen er herhalingen van ‘Wild Russia’, ‘Thomas speelt het hard’, ‘Kinderen van de kolonie’, ‘Clinch’ en de film ‘King of the Belgians’.

Naast ‘Terzake’ en ‘De afspraak’ valt ook ‘Extra time’ weg. Aflevering 4 van ‘Procureurs’ schuift door naar vrijdag 31 januari om 21u20. De aflevering van ‘Love and Hate Crime’ schuift op naar de week erop, maandag 3 februari. De uitzending van ‘Winteruur’ krijgt een nieuwe uitzenddatum, maar die is nog te bepalen.

Ketnet

Op Ketnet kunnen de jongste kijkers genieten van een herkenbaar aanbod met tussendoor een woordje uitleg over de stakingen op kindermaat door de wrappers en ‘Karrewiet’.

Radio

Korte nieuwsbulletins worden afgewisseld met muziek op maat van elk net.