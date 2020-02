'Thuis' stopt twee weken vroeger door EK voetbal HL

21 februari 2020

00u00 4 TV Vorig jaar werden de seizoensfinales van 'Thuis' en 'Familie' nog op dezelfde dag en zelfs bijna op hetzelfde uur uitgezonden. Dat zal dit seizoen niet zo zijn. Door de drukke sportzomer sluit 'Thuis' al op donderdag 11 juni de deuren voor een vakantie van meer dan twee maanden.

'Nergens beter dan thuis', behalve wanneer er voetbalinterlands op tv zijn. Door de start van het EK op vrijdag 12 juni houdt de Eén-soap er dit seizoen twee weken - of elf afleveringen - vroeger mee op. "Net als bij het WK in 2018 ronden we de uitzendingen van 'Thuis' ook deze keer ervoor af", klinkt het bij de makers van de soap. "Onze finale wordt uiteraard opnieuw een dubbelaflevering met heel wat vreugde, verbijstering en spanning."

'Familie' gaat door

'Familie' paste zich twee jaar geleden niet aan het voetbaltornooi aan en zal dat ook dit jaar niet doen. De seizoens- finale van de VTM-soap staat dus pas ingepland op vrijdag 26 juni. Het EK zal echter geen roet in het eten gooien tijdens de slotaflevering van 'Familie'. Op 26 juni worden - net als de dag ervoor - geen wedstrijden gespeeld.

