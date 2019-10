‘Thuis’ stopt nu ook nieuwkomers Joren, Bob en Tamara in de generiek MVO

De aandachtige kijkers hebben het al gemerkt, maar sinds kort heeft de intro van Thuis een update gekregen: Sam De Witte is voor het eerst te zien in de nieuwe generiek. Uiteraard aan de zijde van haar lief Tim Cremers. In de andere versie zijn ook enkele nieuwelingen te spotten. Naast Joren zien we vanaf nu Bob en Tamara als koppeltje de nieuwe afleveringen tegemoet lopen.