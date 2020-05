‘Thuis’ start opnieuw met testopnames BDB

03 mei 2020

14u14

Bron: De Zevende Dag 40 TV Volgende week vinden er opnieuw enkele testopnames plaats van de Eén-soap ‘Thuis’. Dat vertelde nethoofd Olivier Goris in ‘De Zevende Dag’. Met de test wil de ploeg nagaan hoe de soap gefilmd kan worden tijdens de coronacrisis.

Op 24 april kwam vroeger dan gepland een einde aan het huidige seizoen van ‘Thuis’ wegens de coronacrisis. Hierdoor waren de opnames van de afleveringen van mei en juni niet langer mogelijk en moesten de makers de verhaallijnen al weken eerder afronden. Vraag is dan natuurlijk wanneer die opnames weer van start kunnen gaan. “Zo snel als mogelijk is, als het van mij afhangt”, zegt netmanager van Eén Olivier Goris in ‘De Zevende Dag’. Het is verschrikkelijk om “Thuis” te moeten missen, voor heel Vlaanderen denk ik.”

De makers van de soap gaan daarom de komende week enkele testopnames doen. “Hierbij zal een aflevering uit het verleden opnieuw opgenomen worden, maar dit keer volgens de veiligheidsvoorschriften die momenteel gelden”, vervolgt Goris. “We gaan dus de afstand van anderhalve meter respecteren. In de laatste afleveringen die op de buis te zien waren, verkochten de personages elkaar wel al eens een mep, maar zo’n dingen kunnen nu natuurlijk niet meer. Net als intimiteit, kusscènes, aanrakingen, enzovoort. Sommige zaken zullen dus licht herschreven worden. We willen zo zien welke invloed de veiligheidsmaatregelen hebben op het draaien van de soap en of het mogelijk is om op deze manier kwalitatieve afleveringen op te nemen. De kennis die we hieruit opdoen, zullen we trouwens delen met de volledige sector.”

Onder andere Marleen Merckx, Simonne in de soap, zal deelnemen aan de testopnames. “Ik was één van de eerste die volmondig ja antwoordde toen die vraag er kwam”, vertelt ze. “Ik wil zo snel mogelijk opnieuw aan de slag gaan en ik ga ervan uit dat alle veiligheidsmaatregelen genomen zullen worden. ‘Thuis’ draait natuurlijk vaak om fysiek contact. Het is een soap die warmte moet uitstralen, dus ik vraag me af hoe dat zal verlopen wanneer we die strikte maatregelen moeten volgen. Ik weet niet goed wat dat gaat geven.”

