‘Thuis’-slechterik Peter Van De Velde wordt vaak publiekelijk benaderd: “Het is soms heel grof” TDS

01 oktober 2020

23u06

Jacques, het personage van acteur Peter Van De Velde (53) in Thuis, is een echte slechterik. En dat heeft zo zijn gevolgen voor de acteur, zo vertelde hij bij ‘Gert Late Night’. “Bij de bakker, bij de slager... Ik schrik daar wel van, want het gaat om fictie. Maar de mensen halen dat door elkaar, en soms wordt het heel grof.”

