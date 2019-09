Exclusief voor abonnees ‘Thuis’-Pioniers Leah Thys en Marleen Merckx : “Streken? Nee, voor diva’s moet je in het buitenland zijn” HL

04 september 2019

06u00

Bron: Story 0 TV ‘Thuis’ heeft voortaan een zilveren randje: maandag is het 25ste seizoen gestart. Leah Thys (74) en Marleen Merckx (61) waren er van het prille begin bij. Met zichtbaar plezier én licht blozende wangen blikken ze terug. “Als ik mijn allereerste scène nu bekijk, denk ik ook: ‘Oh, my god!’ Het zag er echt niet uit”, klinkt het in Story.

Sinds maandag weet de ‘Thuis’-kijker eindelijk hoe de cliffhanger rond Christine (Daphne Paelinck) en Bob (Christophe Haddad) uit de seizoensfinale is afgelopen. Ondanks alle mooie beloftes werd er niet getrouwd. De bruidegom liep weg om de bevalling bij te wonen van Tamara (Tine Priem), die mama werd van zijn zoon Leo. Voor Marianne en Simonne was er in die verhaallijn amper aandacht, maar dat vinden Leah Thys en Marleen Merckx geen enkel probleem. De twee anciens kennen na 25 jaar het klappen van de zweep en weten dat hun beurt om te schitteren wel weer komt. “Je kan niet verwachten dat jouw personage altijd aan zet is”, zegt Marleen. “Dat is eigen aan dit soort series. En met hoe meer personages we zijn, hoe langer het duurt voor je weer op de voorgrond komt. Maar daar heb ik geen enkel probleem mee.” Leah deelt dat gevoel: “Ik kus mijn pollekes dat ik al die jaren al heel uiteenlopende emoties in ‘Thuis’ heb kunnen spelen. Ik kon het mij niet beter wensen.”

25 seizoenen, dat is een behoorlijke tijd... Hoe blikken jullie terug op die pioniersjaren?

Marleen: “Met veel plezier en nostalgie. Maar als ik mijn allereerste scène opnieuw bekijk, denk ik wel: ‘Oh my god’. Geen wonder dat die ondertussen al in tal van komische programma’s met archiefbeelden is opgedoken. Ik zag er toen echt niet uit en speelde veel te statisch en te braaf. Precies zoals de regisseur ons toen had opgedragen. Bovendien sprak ik ook veel te keurig. Het kwam onnatuurlijk over.”

Leah: “Vroeger moest iedereen die op tv kwam, perfect Algemeen Nederlands praten. Of je nu een loodgieter of een dokter speelde. Dat klopte natuurlijk niet. Al paste die stijve taal wel bij mijn personage.”

Marleen: “Dat is waar. Maar Marianne komt uit een doktersfamilie en was meteen madam chichi. Simonne was veel volkser, en toch praatte ze op dezelfde manier. Ik ben daar snel van afgestapt. Sindsdien is haar taal ruwer en eenvoudiger, zonder dat het plat dialect is.”

