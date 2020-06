‘Thuis’-personage Nancy presenteert ‘Taxi Nancy’ op MNM LOV

05 juni 2020

08u18 0 TV Door de coronacrisis moest ‘Thuis’ vroegtijdig van de buis gehaald worden. De leegte probeert één op te vullen met enkele nieuwigheden. Zo kwam er al een audio-fictiereeks rond Door de coronacrisis moest ‘Thuis’ vroegtijdig van de buis gehaald worden. De leegte probeert één op te vullen met enkele nieuwigheden. Zo kwam er al een audio-fictiereeks rond Karin Baert - gespeeld door Kadèr Gürbüz. Thuis gaat nu opnieuw naar de fans toe via radio: vanaf volgende week is er ‘Taxi Nancy’ op MNM

De opnames van ‘Thuis’ zijn dan wel weer gestart, de leegte op televisie blijft. Maar er is wel ander goed nieuws; vanaf volgende week brengt jongerenzender MNM ‘Taxi Nancy’: daarin vervoert Nancy, gespeeld door Ann Pira, heel wat bekende mensen in haar taxi naar hun bestemming. Het resultaat is een zesdelige reeks met boeiende gesprekken en aangepaste muziek. De afleveringen zijn vanaf dinsdag 9 juni te horen op MNM en in de MNM-app.

“We merken uit de reacties op de sociale media dat de luisteraars de audio-fictiereeks ‘Ik, Karin’ op Radio 2 een fijne reeks vinden. En de massale luistercijfers maken het duidelijk: hier had Vlaanderen nood aan”, zegt Hans Roggen, producer van ‘Thuis’. Actrice Ann Pira vond het een toffe ervaring. “De zes gasten die hebben meegereden zijn enorm goed meegevallen! Ik vind het heel fijn om via Nancy mensen te mogen interviewen, want het is ongelofelijk wat zij allemaal los kan krijgen. Ik merk ook dat ik als Nancy veel meer durft vragen aan de gasten dan als Ann, omdat ik mij achter haar kan verschuilen. En ze vertellen mij ook meer! Doordat ik Nancy ben, kan ik veel meer als de flapuit reageren. Als Ann denk ik soms: “Oei, wat zeg ik nu?!”

De gasten in ‘Taxi Nancy’ zijn ook al bekend: presentator Steven Van Herreweghe, presentatrice Kelly Pfaff, zanger Willy Sommers, SP.A-voorzitter en politicus Conner Rousseau, ‘Hoodie’-acteur Maarten Cop en Red Flame doelvrouw Justien Odeurs.