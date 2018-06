'Thuis'-nieuwkomer Yemi Oduwale is een Nigeriaanse prins: "Mijn opa wil dat ik hem opvolg als stamhoofd" HL

04 juni 2018

06u51 0 TV De cast van 'Thuis' telt tegenwoordig een prins. Yemi Oduwale (31) vertolkt sinds vrijdag de rol van Dries, de nieuwe assistent van Tom en Karin, en heeft blauw bloed. Zijn grootvader is een Nigeriaans stamhoofd en ziet de Gentse acteur als zijn troonopvolger. "Maar dat wil ik helemaal niet. Mijn leven is hier."

Amper twee weken voor de seizoensfinale is er nog een nieuw gezicht opgedoken in 'Thuis'. Vrijdag ondertekende Dries Van Aken zijn contract als administratief medewerker op het advocatenkantoor van Karin (Kadèr Gürbüz) en Tom (Wim Stevens). Die rol is voor Yemi Oduwale, een Gentenaar met Nigeriaanse roots. "Ik werd op de set met open armen ontvangen", vertelt hij. "Ik had meteen een goed gevoel en merkte dat ik terechtkwam in een groep vrienden, die heel professioneel samenwerken. Iedereen is zo vriendelijk, geïnteresseerd en behulpzaam. Aangezien ik in Gent woon, ben ik vaak anderhalf tot zelfs twee uur onderweg om in de studio in Leuven te geraken. Maar die ellende ben ik meteen vergeten als ik op de set arriveer. Supertof." 'Thuis' is niet Yemi's eerste tv-rol. "Ik debuteerde tien jaar geleden in een dubbelaflevering van 'Witse'. Nadien was ik ook te zien in series als 'Binnenstebuiten', 'Sara' en 'Danni Lowinski'. In 'Familie' speelde ik enkele jaren geleden de flirt van Rudi, de rol van Werner De Smedt."

