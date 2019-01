‘Thuis’-kijkers verkiezen Leah Thys (73) tot favoriete actrice: "Ik snap het zelf ook niet" Hans Luyten

23 januari 2019

00u00 0 TV Dat Lowieke Bomans, de rol van Mathias Vergels (27), goed in de markt ligt bij de fans, verbaast niet. Maar dat ook madame Marianne, die af en toe de hautaine bitch uithangt, goed scoort in de poll van THUIS Online, is wél een verrassing. "Ik snap het zelf ook niet", zegt actrice Leah Thys.

Dagelijks kijken zo'n 1,2 miljoen Vlamingen (live en uitgesteld op de dag zelf) naar 'Thuis', en ook op sociale media wordt het reilen en zeilen van de soap op de voet gevolgd. Zo telt THUIS Online, een fanpagina vol soapweetjes, op Facebook meer dan 20.000 leden. Elk jaar organiseert het fanforum ook een poll om de favoriete acteur en actrice te verkiezen. Dit jaar haalt Mathias Vergels het afgetekend voor Raf Jansen (Dieter) en Pol Goossen (Frank). Bij de vrouwen ging Leah Thys met de eerste plaats lopen, vlak voor Ann Pira (Nancy) en Moora Vander Veken (Olivia).

"Of je nu op de eerste of derde plaats eindigt, de uitslag van zo'n poll blijft een opsteker voor elke acteur", aldus 'Thuis'-producer Hans Roggen. "THUIS Online lijkt vooral jeugdige fans aan te spreken, die zich identificeren met jongere personages. Maar Leah Thys spreekt als madame Marianne duidelijk álle generaties aan. Dat merken we ook aan haar Instagram-pagina @teammarianne, die zeer populair is."

Oud zijn is zo slecht nog niet

In december eindigde Leah Thys, die recent ook als jurylid te zien was in 'Dancing With The Stars', ook al erg hoog op de Story Awards. Toch is ze verrast door de uitslag van de poll. "En nog geen klein beetje. Ik ben vooral stomverbaasd omdat ik dat hele online verhaal niet op de voet volg. Ik weet zelfs niet wat er allemaal gepost wordt. De uitslag vind ik straf. En een hele eer. Ik ben de oudste van de hoop, maar blijkbaar is oud zijn toch nog zo slecht niet. (lacht)"

"Misschien voelt de jeugd zich wel aangesproken door het vinnige karakter van mijn personage. Marianne is geen typische bomma en ziet er ook niet als een oud vrouwtje uit. Zij is daarentegen een lieve, toffe oma die ondanks haar leeftijd toch nog pittig en soms zelfs ondeugend uit de hoek kan komen. Ook bij mijn eigen kleinkinderen ben ik zo. Wij hebben een klik." En die klik blijkt wederzijds te zijn, ook bij de fans. "Ik las een tijd geleden ergens: 'Ik zou ook een oma willen zoals Marianne.' Dat vond ik zo'n mooi compliment", zegt Leah.

De voorbije jaren onderging Leah Thys natuurlijk ook wel een kleine metamorfose in 'Thuis'. "Mijn personage zal haar streken weliswaar nooit verleren, maar vroeger gedroeg Marianne zich toch iets vaker als een harde tante. Soms zelfs als een bitch", geeft Leah toe. "Kijkers hielden toen van haar omdat ze zich konden verkneukelen aan haar streken. 'Wat gaat ze nu weer uitsteken?' Tegenwoordig oogt ze veel liever en milder. Na haar avonturen met William raakte ze zelfs serieus op de dool. Ze vereenzaamde en verloor recent nog haar kleinkind Sandrine. Heel veel verdriet dat ze in haar eentje moest verwerken."

Blijven doorgaan

Ook die miserie van Marianne kan haar populariteit verklaren. "Kijkers leven nu eenmaal graag mee. Dat ze haar blijven omarmen, charmeert mij en maakt me oprecht blij. Het is een schouderklopje om door te blijven gaan. Al moet ik de 'Thuis'-kijkers wel waarschuwen: bij Marianne weet je nooit of haar zachtheid lang blijft duren."

'Thuis', elke weekdag om 20.10 uur op Eén

DE UITSLAGEN

Favoriete actrice

1. Leah Thys (Marianne Bastiaens)

2. Ann Pira (Nancy De Grote)

3. Moora Vander Veken (Oliva Hoefkens)

4. Leen Dendievel (Kaat Bomans)

5. Vanya Wellens (Femke De Grote)

Favoriete acteur

1. Mathias Vergels (Lowie Bomans)

2. Raf Jansen (Dieter Van Aert)

3. Pol Goossen (Frank Bomans)

4. Daan Hugaert (Eddy Van Notegem)

5. Bart Van Avermaet (Waldek Kosinski)

Favoriete koppel: Lowie & Olivia

Favoriete nieuwkomer: Yemi Oduwale (Dries Van Aken)