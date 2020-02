‘Thuis’-kijkers verkiezen jong geweld boven anciens in jaarlijkse poll: Lowie en Thilly zijn het meest geliefd Hans Luyten

14 februari 2020

00u00 0 TV De winnaars van de 'Oscars van de Thuis-kijkers' zijn bekend. Verrassend: niet de anciens zoals Frank, Simonne of Rosa zijn het populairst, maar wel Mathias Vergels (Lowie) en Lauren Müller (Thilly). "De soapfans hebben de jonge garde in de armen gesloten."

ThuisOnline, een kijkersforum dat op Facebook en Instagram erg actief is, organiseert elk seizoen een poll om na te gaan wie er bij de 'Thuis'-kijkers het meest geliefd is. In januari brachten meer dan 4.700 soapliefhebbers hun stem uit. De resultaten worden vandaag bekendgemaakt, maar wij konden ze al inkijken.

Net zoals vorig jaar wint Mathias Vergels (Lowie) in de categorie 'favoriete acteur'. In 2019 ging hij nog Raf Jansen (Dieter) en Pol Goossen (Frank) vooraf, deze keer eindigen Mathieu Carpentier (Joren) en Pol Goossen (Frank) als tweede en derde. Leah Thys (Marianne) werd van haar troon gestoten als 'favoriete actrice'. Zij moet dit jaar de jonge Lauren Müller laten voorgaan. Een verrassing, want Laurens personage Thilly is al enkele weken niet meer in de soap te zien. Ze vertrok immers op wereldreis. Lauren gaat in de uitslag Leah Thys (Marianne) en Lynn Van den Broeck (Viv) vooraf. Diezelfde Lynn won trouwens in de categorie 'favoriete nieuwkomer', waarin ze Frits De Ruyter (Robin) en Eva Vanduren (Frederieke) achter zich liet.

De poll zocht ook naar het 'droomkoppel'. Vorig jaar wonnen Lowie & Olivia (Moora Vander Veken) in die categorie, maar die tortelduifjes gingen rond de jaarwisseling uit elkaar. Tim (Jeroen Lenaerts) en Sam (An Vanderstighelen) nemen de eerste plaats over. Opmerkelijk, want Sam keerde pas recent terug in het verhaal na een afwezigheid van meer dan vier maanden. De actrice genoot ondertussen van haar bevallingsverlof. Waldek (Bart Van Avermaet) & Thilly eindigden tweede en Frank & Simonne (Marleen Merckx) pas derde.

Kritiek bij debuut

Gillian Vindevogel en Lander Wauters, de beheerders van ThuisOnline, volgen de serie al jaren op de voet en vinden de hoge scores van heel wat jonge acteurs in deze uitslag opvallend. "De soapfans hebben de jonge garde duidelijk in de armen gesloten", klinkt het. "We zijn zelf verrast door de populariteit van de nieuwkomers, want velen kregen bij hun debuut op tv heel wat kritiek over zich heen op sociale media. De uiteenlopende verhaallijnen in 'Thuis' boden hen echter de kans om zich te bewijzen. En die hebben ze met succes gegrepen. De jeugd is duidelijk goed bezig."

Dat vinden ook de makers van 'Thuis', die zien dat hun werkwijze aanslaat. "Volgens ons brengen vooral jongeren hun stem uit bij zo'n online poll en dat schemert in deze uitslag wel wat door", zegt 'Thuis'-producer Hans Roggen. "Jongeren herkennen zich meer in de avontuurlijke losbollen, die Lowie en Thilly zijn. En dus bijvoorbeeld veel minder in de moeders en taxichauffeurs, die Nancy en Simonne zijn. Verder speelt natuurlijk mee dat Mathias Vergels het voorbije jaar ook buiten 'Thuis' schitterde. Hij won de Radio 2 Zomerhit als beste soloartiest en zijn debuutalbum doet het fantastisch goed. Bovendien blijft zijn personage toch iemand die heel wat vrouwen én mannen willen vastpakken en knuffelen. Zijn populariteit verrast ons dus niet."

Mooi toekomstbeeld

En die van Lauren Müller evenmin. "Ze speelt Thilly met verve", gaat Roggen verder. "Elke keer dat haar personage het verhaal komt binnengestormd en de wereld even naar haar hand zet, laat ze een verpletterende indruk achter. Niet alleen op Waldek en haar zus Judith, ook op onze kijkers. De toekomst zal moeten uitwijzen of Thilly binnenkort nog eens 'Thuis' komt binnenwaaien. Voorts begrijpen we dat Tim en Sam het meest geliefde koppel zijn. Die twee passen goed bij elkaar en zijn zelfs na al die jaren nog verliefd. Ik denk dat dat een mooi toekomstbeeld is voor jonge stemmers. Ik ben heel blij dat onze twintigers en dertigers in de cast zo goed aanslaan bij de jonge fans, want zij vormen de basis voor de volgende 25 jaar 'Thuis'. Maar elke generatie heeft zijn favoriete personages. Leah, Pol, Ann, Bart, Annick, Daan en al die anderen zullen wel in andere lijstjes scoren. Wij willen verhalen vertellen over en voor alle generaties heen."

Favoriete acteur

Mathias Vergels:

"Dankjewel aan iedereen die op mij gestemd heeft. Zelf vind ik dat ik nog niet tot aan de knieën van de anderen in de top vijf kom. Maar ik ga hiervan genieten!"

1. Mathias Vergels (Lowie)

2. Mathieu Carpentier (Joren)

3. Pol Goossen (Frank)

4. Daan Hugaert (Eddy)

5. Bart Van Avermaet (Waldek)

Favoriete actrice

Lauren Müller:

"Dit had ik écht niet verwacht. Het zal ongetwijfeld ook wel te maken hebben met mijn personage Thilly: een heerlijke losbol die gewoon haar eigen leven leidt."

1. Lauren Müller (Thilly)

2. Leah Thys (Marianne)

3. Lynn Van den Broeck (Viv)

4. Kadèr Gurbuz (Karin)

5. Ann Pira (Nancy)

Favoriete koppel

An Vanderstichelen en Jeroen Lenaerts: "Fijn om te merken dat de leuke samenwerking tussen ons zich ook vertaalt op het scherm", stelt An. Jeroen: "Dat is onze kracht. Het is een hele eer om dit levensechte koppel te mogen spelen."

1. Tim & Sam

2. Waldek & Thilly

3. Frank & Simonne

4. Peter & Femke

5. Dieter & Nancy

Favoriete nieuwkomer

Lynn Van den Broeck: "Viv is heerlijk energiek en spontaan, en inspireert blijkbaar veel kijkers. Als nieuw personage zo'n prijs krijgen, is de beste bevestiging dat ik goed bezig ben."

1. Lynn Van den Broeck (Viv)

2. Frits de Ruyter (Robin)

3. Eva Vanduren (Frederieke)

4. Marilou Mermans (Els)

5. Lennart Lemmens (Stan)