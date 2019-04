‘Thuis’-kijkers helemaal ondersteboven van laatste ontwikkelingen: “Zijn de schrijvers manisch ofzo?” DBJ/KDL

19 april 2019

11u35

Bron: Facebook 0 TV Het zijn woelige tijden in ‘Thuis’. Nadat Paulien na heel lang proberen toch zwanger raakte via IVF, viel ze van de trap waardoor ze haar ongeboren kindje verloor. Maar daar stopte het drama niet, na een infectie na de curretage bleek in de aflevering van gisteren dat de dokters haar baarmoeder operatief moesten verwijderen. Toen Paulien dat nieuws te horen kreeg, brak ze uit frustratie met haar vriend Adil. Veel ‘Thuis’-kijkers vinden die verhaallijn echter te ver gaan. “Ze kunnen er beter mee stoppen”, klinkt het in één van de vele reacties op de Facebookpagina van de populaire Eén-soap.



Na ellenlang proberen lukte het Paulien (Tina Maerevoet) dan eindelijk om zwanger te worden via kunstmatige inseminatie. Samen met haar partner Adil (Nawfel Bardad-Daidj) was ze in blijde verwachting van een dochter tot het noodlot toesloeg. Na een onhandig manoeuvre van Emil, het pleegzoontje van Olivia en Lowie, viel ze van de trap. Paulien werd onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis, maar er viel niets meer aan te doen: ze verloor haar kindje. Alsof die verhaallijn nog niet erg genoeg was, gingen de scenarioschrijvers nog een stapje verder. De afgelopen dagen werd duidelijk dat Paulien zich fysiek slecht bleef voelen en dat zorgde voor een nieuwe ziekenhuisopname. Daar werd vastgesteld dat ze een infectie had overgehouden aan de curretage en de artsen voelden zich genoodzaakt om haar baarmoeder te verwijderen.

(Lees verder onder de foto)

Een ingrijpende gebeurtenis die de ‘Thuis’-kijkers duidelijk niet onberoerd laat. Op sociale media kwam meteen een stroom van reacties op gang. Veel kijkers vinden de verhaallijn te bruut en te onwaarschijnlijk. “Het is alleen maar miserie”, klinkt het onder meer. “Ik heb niet meer veel nodig om na 19 jaar te stoppen met ‘Thuis’ kijken.” Of “Het begint op ‘The Bold and the Beautiful’ te lijken, daar kan ook alles”.

Manisch depressief



Niet de personages krijgen ervan langs in de reeks commentaren, het zijn vooral de scenarioschrijvers die een veeg uit de pan krijgen. “Wanneer gebeurt er nu eens iets positiefs?”, klinkt het onder meer. “Het lijkt wel of de schrijvers manisch depressief zijn en waanbeelden hebben.” Of “Ze weten niet meer wat te schrijven en kunnen er beter mee stoppen”, “Dit gaat écht te ver” en “Jullie inspiratie is op zeker?” Hoe de verhaallijnen zullen evolueren moet uiteraard geheim blijven, maar de kijkers hebben duidelijk nood een positieve noot.