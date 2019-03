‘Thuis’-kijkers helemaal ondersteboven van de aflevering van gisteren: “Wat was dat!?” DBJ

23 maart 2019

09u21 0 TV Gisteravond kwam in ‘Thuis’ het thema van oudermishandeling aan bod. Na weken werd duidelijk dat Judiths verwondingen niet waren aangebracht door haar ex-vriend Jacques, maar door haar bloedeigen zoon Stan. Veel kijkers van de soap waren helemaal ondersteboven van de beelden.

“Wat is dit allemaal in godsnaam”, “Stan is een klootzak”, “Wat was dat voor een aflevering”, “in dat huishouden zijn ze nog niet aan de nieuw patatten”, “Mijn hart brak!”... De reacties op sociale media over de aflevering van vrijdagavond bleven niet uit. De kijkers waren geschokt over wat ze te zien kregen.

In de aflevering werd eindelijk duidelijk waar al die blauwe plekken bij dokter Judith (Katrien Deruysscher) vandaan kwamen. Die waren niet het gevolg van losse handjes bij haar ex-lief Jacques (Peter Van de Velde), maar wel van schokkend geweld door haar eigen bloed. Stan (Jannes Coessens) maakte zich schuldig aan oudermishandeling. Sommige kijkers hadden de plottwist zien aankomen, anderen waren totaal verrast door het gebeuren.

Lees verder onder de tweets.

ohmygooood WAT IS DIT ALLEMAAL IN GODSNAAM #thuisopéén Merel Van Poucke(@ MerelVanPoucke) link

Wat is da voor een aflevering😱 #thuisopéén Lara Jacobs(@ LaraJacobs00) link

Amai in dat huishouden zijn ze nog niet aan de nieuw patatten 😱 #thuisopéén B@rt(@ bartjr1) link

Stan is echt een klootzakske #thuisopéén Febe Vangheluwe(@ febevnghlw) link

wow deze aflevering van thuis is zo weird! 😫😥 #thuisopéén darline maus(@ DarlineMaus) link

Mijn hart brak! 😱💔 Wat een shocker! Ben er echt niet goed van... En da’s tegelijkertijd een groot compliment voor de betrokken acteurs & de schrijvers. #Thuisopéén Frederique(@ Frederico_GaGa) link

Over een ding waren de meeste kijkers het wel eens. De scènes waren levensecht en zowel actrice Katrien Deruysscher die dokter Judith speelt als acteur Jannes Coessens (Stan) mochten een pluim op hun hoed steken. “Een dikke proficiat”, klonk het onder meer.

Echt een dikke proficiat aan @Kderuysscher en @jannescoessens voor hun fantastische acteerprestaties vanavond! #thuisopeen Dimas Van Colen(@ ColenDimas) link

Hoe geloofwaardig speelt Jannes Coessens dit ... applaus! 😲#thuisopéén Kimmeke Luyten 🐱🐶(@ Kimpy001) link