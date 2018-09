‘Thuis’-kijkers hadden Stan al lang ontmaskerd: "Kijk nu, het is s(a)tan die Britney aanreed!" Redactie

12 september 2018

12u00

Bron: TV Familie 0 TV ‘Thuis’ startte dit seizoen niet alleen met het antwoord op de vraag of Leo, Waldek, Zoë en Mayra zouden overleven. Er werd ook meteen een nieuw mysterie gedropt: wát is er met Britney gebeurd? Het meisje had Kobe en Peter zien kussen en liep geschrokken weg. En toen werd ze aangereden door een brommer. De bestuurder reed gewoon door. Vluchtmisdrijf, dus. ­

Marianne en haar zoon Tom concludeerden dat Stan de dader is. De jongen werd zelfs al ondervraagd door de politie.

Een schim

Sommige fervente ‘Thuis’-fans waren Stan echter al een week eerder op het spoor. Zij bekeken de beelden van het ongeval in slowmotion, voor een grondige analyse. Op het eerste gezicht leek er op de wazige beelden weinig te zien. Een schim, iets blauws, iets geels, het geluid van een brommer, meer niet. ’t Ging ook zo snél. Maar wanneer je de beelden dus vertraagt en bevriest, wordt duidelijk wie de bestuurder van de brommer is.

Zaak gesloten

‘Zie nu, het is Stan!’ werd op de sociale media gescandeerd. Hij wordt door sommige kijkers nu zelfs S(a)tan genoemd. Want had Stan voor zijn verjaardag van Tom geen blauwe brommer ­gekregen? Check! Met een gele helm? Check! En was hij, nadat hij Leo had neergeslagen, niet weggevlucht met een blauwe jas aan? Check!

Dus: bewijs geleverd, zaak ­gesloten.

Stuntman

‘Nochtans reed acteur Jannes Coessens (die Stan vertolkt, nvdr) niet zelf tijdens de opnamen’, zegt ‘Thuis’-producent Hans Roggen. ‘Hij was er zelfs niet bij toen we die scène draaiden. Logisch, want een acteur moet een gevaarlijk manoeuvre niet zelf uitvoeren. Daar gebruiken we stuntmannen voor, die zijn daarin gespecialiseerd. Op het stilstaand beeld zie je dus het personage Stan met het gezicht van een stuntman. Maar voor het verhaal en de kijkers is het inderdaad gewoon Stan.’

Dat enkele fans het mysterie al ontrafelen vóór dat op tv gebeurt, vindt Hans Roggen niet erg: ‘Het is juist fijn dat de kijkers zo meeleven en zelf meespeuren. En bij deze verhaallijn gaven we zelf ook een paar hints om Stan ­verdacht te maken, zoals zijn ­tijdelijke verdwijning. Dat ‘Thuis’-fans hun speculaties of ontdekkingen op sociale media zetten, is geen probleem. Wat ze menen te hebben ontdekt, is ­immers lang niet altijd juist , hé. Al die theorieën dragen bij tot de spanning.’

Geen rijbewijs

Het puberale, compleet onverantwoorde gedrag van Stan krijgt natuurlijk nog een voor hemzelf niet al te prettig staartje.

‘Stan dreigt inderdaad gestraft te worden’, aldus Hans Roggen. 'Tja, hij heeft Leo op de grond geduwd en Britney omvergereden met zijn brommer, die niet verzekerd is. En dat allemaal terwijl hij nog geen rijbewijs heeft. Logisch dat dit niet zonder gevolgen kan blijven.’ 

De dramatische seizoensfinale van ‘Thuis’ leverde geen vier doden op, maar wel wel drie gewonden in het ziekenhuis. Zowel Mayra, Leo als Britney moesten voor verzorging worden opgenomen. ‘Toch handig dat altijd dezelfde ziekenhuiskamer vrij is’, hebben kijkers met een knipoog opgemerkt. Maar dat klopt niet helemaal.

‘We zijn het seizoen gestart met heel wat ziekenhuisscènes, maar we hebben natuurlijk niet de mogelijkheid of ruimte om een hele kliniek na te bouwen in onze studio’s’, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. ‘Wij beschikken over twee ziekenhuiskamers, twee ziekenhuisgangen en één wachtruimte. En we proberen voor variatie in de beelden te zorgen door die decors altijd ietsje anders in te richten. Dat gebeurt door kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld door wegwijzers op te hangen, een andere kamerschikking of -inrichting. We willen zo de ­illusie wekken dat het om een echt ziekenhuis gaat. En dat de kijker soms een repetitief ­gevoel krijgt... Tja, dat mag. Dat is ook zo in een echt ziekenhuis. Daar lijken alle kamers toch ook wat op elkaar, niet?’