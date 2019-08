‘Thuis’ heeft spoorlopen op de agenda gezet: “53% van de Vlamingen bereikt” KD

26 augustus 2019

11u00

Eind juni bracht Eén de bloedstollende verhaallijn in 'Thuis' waarbij jongeren Joren, Stan en Boris over de treinsporen liepen, en Jorens vader Bill overleed aan de gevolgen van een treinongeluk. Deze verhaallijn uit Thuis bereikte 53% van alle Vlamingen. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek van de studiedienst van de VRT bij meer dan 1.300 Vlamingen.

Een ander opvallend cijfer uit de enquête: 22% ondernam een actie naar aanleiding van de verhaallijn in ‘Thuis’. Voor die verhaallijn werkten Eén en Infrabel samen: Infrabel zorgde voor de knowhow, de productie van ‘Thuis’ vertaalde het spoorlopen en het negeren van de slagbomen in krachtige verhaallijnen. Dit zorgde voor een spannende seizoensfinale die duidelijk vele kijkers heeft geraakt.

Na de seizoensfinale van ‘Thuis’ deed de studiedienst van de VRT, tussen 25 juni en 3 juli, een onderzoek bij 1.320 Vlamingen om na te gaan hoeveel mensen er in contact kwamen met het thema spoorlopen en wat de gevolgen daarvan waren. Vooral bij vrouwen en jongeren speelde de soap een belangrijke rol om het thema spoorlopen op de agenda te zetten. Uit de enquête blijkt dat 31% van de Vlamingen zonder ‘Thuis’ anders nooit in aanraking komen met het onderwerp. Daarnaast ondernam 22% van de Vlamingen een actie naar aanleiding van de verhaallijn. Het gaat dan onder andere om praten over spoorlopen met familie, vrienden of collega’s, actief zijn op sociale media rond het thema, anderen aanraden om naar ‘Thuis’ te kijken, of informatie over spoorlopen op te zoeken. 8% van de Vlamingen zegt ook dat ze nu bewuster zijn van de gevaren van spoorlopen. 84% vindt het positief dat ‘Thuis’ en Infrabel samenwerkten om te sensibiliseren over de gevaren van spoorlopen.