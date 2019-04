‘Thuis’ geeft ALS-patiënt Steven een sereen afscheid in intieme kring KD

19 april 2019

20u40

Bron: VRT 21 TV De populaire soap ‘Thuis’ heeft afscheid genomen van Steven, het personage dat aan ALS lijdt. In de reeks koos hij voor euthanasie in intieme kring. De scène werd begeleid door professor Wim Distelmans zodat de euthanasie zo juist mogelijk zou verlopen. “Dit kan veel misverstanden uit de wereld helpen", zegt hij.

In de reeks stellen Steven en zijn zoon Kobe eerst hun nieuwe wijn, Feniks gedoopt, voor. Na de feestelijke opening van hun wijnhandel wordt de euthanasie uitgevoerd in kleine familiale kring met Rosa en Kobe. Een sereen afscheid van Steven. Hun wijn Feniks heeft trouwens een erg toepasselijke naam, blijkt wanneer Rosa en Kobe de assen uitstrooien. “Uit zijn assen wordt hij opnieuw geboren. De feniks herrijst altijd opnieuw. Bij elke oogst zullen we aan hem denken. Elke nieuwe fles zal een herinnering zijn aan wie hij was, de fantastische echtgenoot en de onvergetelijke vader.”

Professor Wim Distelmans begeleidde de ploeg van Thuis om de euthanasie van Steven zo juist mogelijk te laten verlopen. Hij adviseerde tijdens het schrijfproces en was bij de opnames aanwezig in de studio om de makers bij te staan. “De reeks zal tonen hoe een euthanasie in de praktijk in zijn werk gaat en hoe sereen die kan verlopen. Ik geef jaarlijks zo’n 120 lezingen over het thema, maar ‘Thuis’ zal meer impact hebben dan al mijn lezingen en veel misverstanden uit de wereld helpen.”

Andere verhaallijnen

In de aflevering stonden natuurlijk ook andere verhaallijnen centraal. Paulien zoekt troost na het vreselijke nieuws dat ze gisteren moest vernemen. Het is onmogelijk voor haar om in de toekomst nog zwanger te worden, een gegeven dat tot de breuk met Adil leidde. Andere personages hebben gelukkig meer geluk in de liefde. Eddy en Angèle vinden elkaar terug, en Waldek en Thilly pappen na het feestje in De Withoeve met elkaar aan.