‘Thuis’-finale haalt 1.341.321 kijkers MC

15 juni 2018

10u54

Bron: Eigen berichtgeving 3 TV Topscore voor de lange finale van ‘Thuis’ op Eén, donderdagavond, goed voor 1.341.321 kijkers. Opvallend: de piek lag met 1.386.738 kijkers nauwelijks hoger dan het gemiddelde.

Vorig jaar haalde de seizoensfinale, toen uiteraard eind juni, 1.209.471 kijkers. In 2016 was dat 1.217.360 kijkers. In 2015 topte de seizoensfinale met 1.361.910 kijkers. ‘Thuis’ was donderdag het best bekeken programma van de dag. Rusland-Saoudi-Arabië, de openingswedstrijd van het WK voetbal, haalde 682.423 kijkers. De eerste ‘Villa Sporza’ was goed voor 513.335 fans.

VTM had nauwelijks last van het voetbal. De commerciële zender haalde met ‘Familie’ 663.596 kijkers. De film ‘Along Came A Spider’ haalde op VIER 192.531 kijkers.