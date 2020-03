'Thuis' en 'Familie' doen gouden zaken door corona HL

26 maart 2020

00u00 0 TV Er wordt in coronatijden niet alleen meer naar nieuws gekeken, ook soaps doen gouden zaken. Op BBC One piekte 'Eastenders' op 9,32 miljoen kijkers, wat de helft meer is dan anders. Ook bij ons is de interesse voor 'Thuis' en 'Familie' opvallend gestegen.

"De afleveringen van 'Familie' bereiken tegenwoordig gemiddeld 756.000 kijkers op de avond zelf", zegt VTM-woordvoerster Sylvia De Doncker. "Vóór de coronacrisis lag dat nog op 638.000. Er kijken dus bijna 20% meer Vlamingen naar de reeks. Ook op ons online videoplatform VTM GO stellen we een stijging vast. Daar ligt het aantal views gemiddeld 10% hoger dan normaal, op ongeveer 55.000."

Ook de makers van 'Thuis' merken een verschil. "Normaal kijken er 1,2 miljoen Vlamingen, maar op dit moment zijn er dat ruim 1,3 miljoen", aldus producer Hans Roggen. "Met de VRT NU-kijkers erbij komen we dagelijks zelfs in de buurt van 1,4 miljoen kijkers. Opvallend: het aantal Vlamingen dat uitgesteld kijkt, is niet echt veranderd."

Ook op sociale media merken beide fictiereeksen een verschil. "Onze medewerkers spelen daar graag op in, want zij organiseren elke weekavond een 'Facebook Watch Party', waar men online samen naar een aflevering kijkt", aldus Roggen. "Ondertussen kan men commentaar geven, zoals men dat ook zou doen in de huiskamer. Dat initiatief begon klein, maar intussen zijn er toch al enkele duizenden Vlamingen die zo een stukje meepikken van de uitzending.”