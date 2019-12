‘Thuis’ eindigt het jaar met een moord. Maar wie is het slachtoffer? TK

31 december 2019

Bron: VRT 0

Tijdens het verkleedfeestje in Bar Madam in ‘Thuis’ werd op oudejaarsavond een moord gepleegd. Maar wie is het slachtoffer? Eén ding staat vast: ze was verkleed in een panteronesie. Frederieke? Thilly? Of iemand anders van de aanwezige feestvierders?