‘Thuis’ brengt nu ook wijn van Steven op de markt MVO

20 augustus 2019

07u22 4 TV Na het bier van Eddy kunnen fans van ‘Thuis’ binnenkort ook de wijn van Steven, Kobe en Rosa op de kop tikken.

De ‘Feniks’-wijn, die in de wijngaard van de personages wordt gemaakt, ligt binnenkort ook écht in de rekken. Voor zo’n 12,5 euro kan je een fles in huis halen. De look van de flessen werd in de serie zelf al onthuld.

Fans van ‘Thuis’ konden zich eerder al verfrissen met een Slurfke, het bier van personage Eddy.