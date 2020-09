'Thuis'-boek lost mysterie over verkrachting nu al op Hans Luyten

21 september 2020

06u10 0 TV Het mysterie dat de 'Thuis'-kijkers al weken in de ban houdt, is opgelost. De identiteit van de verkrachter van Tania is bekend. Nog niet op het kleine scherm, maar wél al in 'Opgedoken', het negende boek in de reeks 'Thuis: wat u (nog) niet op televisie zag'.

Bij de start van dit 'Thuis'-seizoen stormde nieuwkomer Xander vrij brutaal het verhaal binnen. De opvliegende zoon van Tania beschuldigde advocaat Tom ervan dat hij zijn moeder dertig jaar geleden heeft verkracht en dus ook zijn vader is. Tom wuift die beschuldiging weg, maar weigert een DNA-test. In de aflevering van vanavond beslist Toms ongeruste zus Ann om in zijn plaats DNA af te staan, om zo de waarheid te achterhalen en vast te stellen of er enige verwantschap is.

Het resultaat van de test is op tv pas over een week bekend, maar in 'Opgedoken' staat nu al te lezen wie de verkrachter is. Dankzij flashbacks keert de lezer terug naar de fatale avond in de surfclub, waar Tania destijds werkte en Tom een van de surfboys was. En zo wordt duidelijk wie toen in de buurt was en wat er gebeurde. 'Opgedoken' kruipt ook in de hoofden van de personages en verheldert hun gedrag. In tegenstelling tot de vorige 'Thuis'-boeken staat 'Opgedoken' dus wél vol met spoilers, die de tv-kijker pas de komende weken ontdekt.

'Opgedoken' is uit bij Borgerhoff & Lamberigts.