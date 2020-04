‘Thuis’ belooft na de zomer vuurwerk: twee doden op komst Hans Luyten

24 april 2020

21u15 4 TV ‘Thuis’ had vrijdag een passionele slotaflevering in petto voor de kijkers met opvallend veel gekus, geflirt en seks. Maar het venijn zat in de staart. Want zijn er nu twee doden op komst in ‘Thuis’?

De aflevering begon met veel feel good. Nancy (Ann Pira) vergaf haar overspelige Didi (Raf Jansen), die dus niet zijn boeltje moest pakken. Ook bij Emma (Elise Roels) en Joren (Mathieu Carpentier) fladderden vlinders in het rond. De twee kusten elkaar innig op hun eerste date en lijken aardig op weg om het nieuwe liefdeskoppeltje van de reeks te worden. Ontluikende liefde: altijd schattig om te zien.

Iets minder schattig maar ook erg vurig was de move van Judith (Katrien De Ruysscher). Terwijl dochter Emma wegsmolt in de armen van Joren, keek haar mama hongerig naar Bas (Seppe Cosyns) met de woorden: “Er wacht niemand op mij thuis, dus ik kan doen wat ik wil”. Dokter Judith die seks heeft met de jonge stagebegeleider van haar dochter: wie had dat zien aankomen?

Good vibes

Tussen dokter Ann (Monika Van Lierde) en haar lief Tania (Katrien de Becker) is er op relationeel vlak duidelijk iets gaande, al is het voor de kijker nog niet duidelijk wat precies. Ann troostte haar met de woorden dat ze er samen wel uit zouden geraken. Over wat? Over wie? En waarom? Dat weet de kijker nog niet. De laatste ‘Thuis’-aflevering leek dus enkel good vibes te bevatten, maar toen kreeg Viv (Lynn Van den Broeck) het onheilspellend telefoontje dat haar stiefvader Jasper (Kristof Verhassel) door procedurefouten zou vrijkomen. En dat is wel iets om te beginnen panikeren, want de coke snuivende, agressieve boksleraar met het zeer korte lontje en de moord op Frederieke (Eva Vanduren) op zijn geweten, heeft nog een paar rekeningen te vereffenen.

Dat die tragisch zou kunnen aflopen, werd duidelijk in de slotscène. Daarin was te zien hoe inspecteur Tim (Jeroen Lenaerts) met een bedenkelijke blik uit een rood tentje kwam, dat bij een overlijden op de openbare weg wordt opgesteld. Tim kon enkel bevestigend knikken, toen zijn collega Lexy (Belinda Voorspoels) hem vroeg of hij het slachtoffer had herkend. Er zal in het nieuwe seizoen van ‘Thuis’ trouwens niet één maar wel twee doden vallen. Een week voor de slotaflevering was er immers een soortgelijk beeld te zien: ook een rood tentje omringd door onderzoekers en blauwe zwaailichten. Maar dat stond wel ’s nachts aan een waterkant. In de slotaflevering ging het om een tentje dat overdag in de Dreef stond. Twee tentjes, dus ook twee doden?

Al kan ook Karin (Kadèr Gürbüz) een potentiële daderes zijn. Aangezien ze door Peter (Geert Hunaerts) voor de tuchtcommissie wordt gedaagd wegens beroepsfouten als advocate, is ze buiten haar zinnen en uit op wraak. Wraak met een dodelijke afloop?