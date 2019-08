‘Thuis’ begint maandag aan jubileumseizoen, en daar komen heel wat nieuwe koppels bij kijken HL

30 augustus 2019

00u00 0 TV Eén week na 'Familie' is ook voor 'Thuis' de zomerstop voorbij. Maandag komt de Eén-kijker eindelijk te weten of het huwelijk van Bob en Christine doorgaat en wie de vader is van Tamara's zoon. Naast spanning belooft de soap ook een portie verdriet. En enkele ijverige fans menen in de generiek nieuwe liefdeskoppels te zien.

Om het geheugen nog eens op te frissen herhaalt Eén zondag (19.55 uur) de seizoensfinale van eind juni. Die dubbelaflevering eindigde toen met een cliffhanger rond het huwelijk van Bob (Christophe Haddad) en Christine (Daphne Paelinck). Of beter: het bijna-huwelijk, want toen Bob zijn jawoord moest geven, sijpelde het bericht binnen dat zijn ex Tamara (Tine Priem) aan het bevallen was van zijn kind. De bruidegom in spe leek die gebeurtenis belangrijker te vinden en maakte aanstalten om de trouwzaal te verlaten en zich naar de kraamafdeling te reppen. Maar toen verraste Christine vriend en vijand met haar pruilmondje: "Ik ben ook zwanger van u." Het beeld van Bobs gezicht vol twijfel sloot het seizoen af. Geeft hij zijn huwelijk voorrang of laat hij Christine staan en kiest hij voor de bevalling? En hoe loopt die geboorte af? Stellen moeder en kind het goed en is Bob wel de vader? En is Christine echt in verwachting of was dat maar een leugentje om bestwil?

Afgerond? Toch niet

"We bouwen in de eerste week ook verder op twee verhalen die in de seizoensfinale leken afgerond", zegt 'Thuis'-producer Hans Roggen. "Zo vernam de kijker aan de hand van de reactie van Joren (Mathieu Carpentier) dat zijn vader Bill (Günther Samson) bezweken was aan zijn verwondingen door het treinongeval. Die plot laten we verder lopen en draait niet zozeer rond het afscheid en de begrafenis van Bill, maar wel over hoe zijn zoon daarmee omgaat. Volgens Joren is het immers zijn schuld dat zijn vader dood is. Ook het verhaal rond de depressieve Paulien (Tina Maerevoet), die haar verdriet na de dood van haar ongeboren kind moeilijk kon verwerken, leek afgerond. Ook dat krijgt nog een vervolg. In de slotepisode zag de kijker hoe dokter Ann (Monica Van Lierde) Pauliens poging tot zelfdoding nipt kon voorkomen. Zij zal Paulien blijven helpen en op die manier het belang van een vertrouwenspersoon aantonen."

Verrassingen

Omdat 'Thuis' met 25 jaargangen aan een zilveren jubileum toe is, pakken de makers binnenkort met een paar verrassingen uit. Zo zullen enkele oude bekenden opnieuw opduiken. De serie start ook met een nieuwe begingeneriek, geschreven door Miguel Wiels en Niels Destadsbader en ingezongen door Raf Van Brussel. In de bijhorende beelden zitten volgens diehardfans twee duidelijke hints. En dan hebben ze het niet over Waldek (Bart Van Avermaet) en Thilly (Lauren Muller) die knuffelend in beeld komen en dus al zeker een nieuw paar vormen.

Kaat (Leen Dendievel) - momenteel nog vrijgezel - verschijnt aanvankelijk alleen in de generiek. Maar wie goed oplet, ziet bij haar op de achtergrond plots die andere vrijgezel in beeld lopen: Kobe (Sid Van Oerle). Toeval of een verborgen hint? "Een liefde zou wel kunnen, want in de seizoensfinale was er al een vertederende blik tussen de twee te zien in het gemeentehuis bij het huwelijk van Christine en Bob", staat er op een fansite. "En dat Bob en Tamara vlak na elkaar in de generiek zitten, is ook vreemd", vindt een andere fan. "Zeker omdat zijn verloofde Christine ontbreekt."

Die afwezigheid werd eerder al verklaard door de makers. "Toen de begingeneriek werd opgenomen, was actrice Daphne Paelinck nog met bevallingsverlof. Net zoals An Vanderstighelen, trouwens, die Sam speelt."

'Thuis'-producer Hans Roggen vindt de veronderstellingen en conclusies van de fans zeer boeiend, maar wil niks verklappen. "Als maker is er niets leukers dan de speculaties van onze kijkers", zegt hij. "Soms hebben ze gelijk en soms zitten ze er zo ver naast. Het is voor ons fijn dat we constant merken dat onze verhalen de kijkers bezighouden en iets met de fans doen. Maar uiteindelijk is het altijd afwachten tot de aflevering op antenne gaat of online staat. Want dan pas is alles duidelijk en zeker."

Günther Samson verdwijnt als Bill

In het nieuwe seizoen van 'Thuis' zal de kijker één acteur niet meer aan het werk zien: Günther Samson. Zijn personage Bill stierf in de seizoensfinale. "Ik werd tijdens de zomermaanden amper over mijn exit aangesproken", zegt Günther. "Wellicht omdat het voor veel kijkers niet duidelijk was dat Bill overleden was. Dat kwam immers niet in beeld en werd ook niet uitgesproken. De kijker zag enkel hoe Bills zoon Joren - overmand door verdriet - in elkaar was gestuikt. Maar met de begrafenis in de eerste week zal alles voor iedereen wél duidelijk worden. Mijn laatste opname verliep in het voorjaar erg emotioneel, omdat ik Bill graag gespeeld heb. Ik wist op voorhand dat het slechts een bijrol zou worden, maar vond het toch jammer dat het voorbij was. 'Thuis' heeft me doen beseffen dat ik graag acteer. Vandaar dat ik mijn voltijdse opdracht als docent drama vanaf dit academiejaar een beetje afbouw om tijd te kunnen maken voor televisie en theater. Jammer dat mijn exit definitief is, maar voor het verhaal is dat wel het beste. Bills dood zet veel in gang. Ik blijf zeker naar 'Thuis' kijken, want ik ben zelf benieuwd naar hoe de andere personages op zijn dood en afwezigheid zullen reageren. Want dat weet ik zelf niet. Ik hoop bijvoorbeeld dat de dood van Bill zijn zoon Joren opnieuw op het rechte pad helpt. Ik ben supernieuwsgierig."