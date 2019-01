‘Thuis’-actrice Tine Priem: “Mijn lief weet dat ik graag wil trouwen, maar ik wil hem niet onder druk zetten” VVDW

19 januari 2019

06u00

Bron: Story 0 TV ‘Thuis’-actrice Tine Priem (30) heeft haar leven mooi in balans. Op professioneel vlak heeft ze haar draai gevonden en haar grote geluk vindt ze bij haar vriend Tom. Stiekem droomt ze ervan te trouwen, net zoals ze dat binnenkort doet in de theaterkomedie ‘Blind Getrouwd’. “Op dat vlak ben ik traditioneel.”

Al bijna drie jaar speelt Tine de rol van Tamara in de Eén-reeks ‘Thuis’, maar af en toe maakt ze een zijsprongetje naar het theater. Vanaf 14 februari speelt ze de hoofdrol in de hilarische komedie ‘Blind Getrouwd’. “Ik ben de makers van ‘Thuis’ heel dankbaar dat ze rekening houden met mijn nevenprojecten”, zegt ze. “Ik hou van de combinatie van tv en theater“. De komende maanden beloven heel druk te worden, met soms werkdagen van zeven uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Toch heb ik niet het gevoel dat ik hard moet werken. Acteren is gewoon leuk!”

Is ‘Blind Getrouwd’ gebaseerd op het gelijknamige VTM-programma?

“Nee, daar heeft het eigenlijk niets mee te maken. Mijn personage trouwt letterlijk met een blinde. Ik stel hem voor aan mijn conservatieve ouders en dat leidt tot hilarische taferelen. Ik kijk er al naar uit om een geschikte bruidsjurk te kiezen. Toch iets wat elk meisje leuk vindt, niet?”

Dat klinkt alsof je trouwplannen hebt.

“Toch niet (lacht). Mijn lief weet dat ik graag wil trouwen, maar ik wil hem niet onder druk zetten. Mijn oudste broer trouwt deze zomer, voordien verwacht ik dus zeker geen aanzoek.”

Waarom hecht je zoveel belang aan het huwelijk?

“Trouwen is voor mij een romantische manier om je liefde te bezegelen. Het is toch anders dan samenwonen. Trouwen, dat is echt honderd procent kiezen voor elkaar en tonen dat je je leven met elkaar wilt delen. Het klinkt misschien cliché, maar op dat vlak ben ik traditioneel.”

Hoe ziet je droomhuwelijk eruit?

“Intiem, met familie en vrienden, zeker niet te grootschalig. Ik wil graag met al mijn gasten een gesprek kunnen hebben. Het moet vooral oprecht zijn. Ook mijn jurk zal eenvoudig zijn, zoals ik ben. Niet te bombastisch of te klassiek.”

