‘Thuis’-actrice Lut Hannes staat terug op de set na ziekte KD

10 december 2018

18u48

Bron: VRT 0 TV Lut Hannes is terug op de set van ‘Thuis’. De actrice kruipt vanaf begin 2019 weer in de huid van haar personage Angèle. Dat meldt de VRT zelf.

De actrice verliet de reeks omwille van gezondheidsredenen. Haar personage vertrok toen voor enige tijd op reis. In 2019 kruipt ze terug in de huid van Angèle, maar ter voorbereiding op enkele toekomstige scènes mocht Lut al keertje opnieuw in haar kleren kruipen.

“We zijn heel blij dat Lut terug op onze set is,” zegt producer Hans Roggen. “De eerste draaidag is pas na nieuwjaar. Vandaag was het net zoals bij elke langere afwezigheid een kostuumpas en make-uptest. De eerste keer in een jaar dat Lut terug in de bling-bling-huid van Angèle stapte”.

Ook Lut zelf is bijzonder blij om terug te zijn: “Ik kijk er enorm naar uit om de Angèle in mij opnieuw boven te halen. Ik kan niet wachten om na nieuwjaar weer op de set te staan”, klinkt het.