'Thuis'-actrice Elise Roels: "Ik wil zo graag zwanger worden" TK

18 augustus 2018

11u16

Bron: VRT 0 TV Op 'Familie' is het nog wachten tot 3 september, maar binnen een dikke week trekt 'Thuis' zich opnieuw op gang. Ook actrice Elise Roels (Emma) is daarbij weer van de partij, en ze heeft een grote wens voor haar personage.

Veel mag Elise nog niet zeggen, maar aan VRT NWS vertelt ze dat ze heel blij is met haar rol dit seizoen. "Ik ben wel heel blij met de verhaallijnen van Emma. Alleen zou ik zo graag eens zwanger willen worden in de serie. Dus als de schrijvers dit lezen: denk aan mij!"

Momenteel heeft ze het niet gemakkelijk tijdens de opnames, want Roels moet ook enkele herexamens afleggen. "We hebben een maand vakantie gehad en begin augustus zijn we opnieuw begonnen", vertelt Elise. "Tussen mijn herexamens door leer ik dan mijn teksten vanbuiten. Ik studeer journalistiek aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen. Later wil ik graag voor de radio gaan werken."