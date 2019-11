Exclusief voor abonnees ‘Thuis’-actrice Elise Roels geeft toe: “Ik word onzeker van sociale media” TB

03 november 2019

06u00

Bron: PRIMO 0 TV “Ik ben hier zo ongelooflijk graag”, zegt Elise Roels (21) als PRIMO haar in Leuven ontmoet, de stad waar ‘Thuis’ – waarin ze al zeven jaar de rol van Emma Van Damme vertolkt - wordt opgenomen. “Ik ben een tijdje wat minder te zien geweest wegens de examens en de herexamens. De schrijvers hebben dat opgelost door Emma op Erasmus te sturen naar Italië. Ik ben blij dat ik nu terug ben. Het klinkt misschien onnozel, maar ‘Thuis’ is voor mij echt thuiskomen. Dus wie me gemist heeft: binnenkort ben ik weer meer op het scherm te zien.”

En hoe waren de (her)examens?

Goed. Ik zit nu in mijn tweede jaar lerarenopleiding. Biologie en Frans. Ik weet het, het is een vreemde combinatie maar het zijn twee vakken die me enorm interesseren. Nog één jaartje hierna.

Hoezo, lerarenopleiding? Je studeerde toch journalistiek?

Ja, ik heb dat twee jaar gedaan, maar de combinatie met ‘Thuis’ was onmogelijk geworden. Pas op, ik droomde ervan om ooit als oorlogscorrespondent aan de slag te gaan en die droom is overeind gebleven hoor. (vastbesloten) Als ik dat later wil doen, dan ga ik dat toch gewoon doen? Welk diploma je hebt, maakt eigenlijk niet veel uit in de journalistiek, toch? Dus hoop ik dat dit ooit nog lukt. Gelukkig steunen mijn ouders me in alles wat ik doe. Ze vonden het wel vreemd dat ik na twee jaar journalistiek met die studies stopte, maar ze willen vooral dat ik gelukkig ben. Dat wil per slot van rekening elke ouder hé. Toen ik hen vertelde dat ik een lerarenopleiding wilde volgen, gingen ze daar dus wel in mee. Vroeger studeerde ik in Mechelen, nu in Leuven. Ik verlies veel minder tijd dan vroeger en kan nu sneller op de set van ‘Thuis’ staan.

