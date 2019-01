'Thuis'-actrice Daphne Paelinck verwacht eerste kindje HL

02 januari 2019

00u00 0 TV Daphne Paelinck (30) heeft gisteren op nieuwjaarsdag bijzonder leuk nieuws meegedeeld aan haar volgers op sociale media. Via een fake filmaffiche kondigde de actrice de nieuwe komedie 'Bijna met drie' aan. Die wordt vanaf juni 2019 niet in de bioscopen, maar wel in een ziekenhuis verwacht.

Daphne, die op dit moment als Christine in 'Thuis' Bob het hof probeert te maken, voegde er nog aan toe dat ze zich euforisch voelt. "Inderdaad, ik ben zwanger", klinkt het. "Al bijna vier maanden. Het ergste is nu wel voorbij, denk ik. De eerste weken was ik serieus ziek. Al heb ik dat goed kunnen verstoppen en heeft men daar op de set van 'Thuis' weinig van gemerkt. Mijn vriend Randall, met wie ik nu al zes jaar samen ben, en ik vonden de eerste dag van het nieuwe jaar dan ook het uitgelezen moment om het nieuws met al onze vrienden te delen.”