‘Thuis’-actrice Annick Segal gaat Hof Ter Smissen niet missen: "Die kakelende kippen, vreselijk!” Redactie

21 augustus 2019

06u49

Bron: TV Familie 0 TV Terwijl de spanning bij de fans stijgt, wordt in Dilbeek een iconisch ‘Thuis’-decor gesloopt. Hof Ter Smissen, jarenlang de thuis van Rosa en haar zus Jenny, moet plaats ruimen voor nieuwe woningen. Alleen het oorspronkelijke woonhuis van de hoeve blijft overeind.

“De ‘Thuis’-makers hebben in 2011 afscheid genomen van het Hof Ter Smissen als locatie”, aldus de vastgoedmakelaar. “De gebouwen waren onveilig geworden. In de serie werd de hoeve zogezegd verwoest door een brand. Maar in het echt is alles gebleven zoals het altijd was. Eerst moet asbest verwijderd worden en nadien volgt een archeologisch onderzoek”, klinkt het nog. “We verwachten dat de afbraak zo’n twee weken in beslag neemt.”

Rosa

“Als ik daar zo terugkom, word ik een beetje weemoedig”, vertelt Annick Segal, die al van in het prille begin van ‘Thuis’ Rosa speelt. “We hebben supermomenten gekend in Ter Smissen. De mooiste opname ginds was de nacht met de zigeuners. Die speelde zich af op het binnenplein van de hoeve. De sfeer was fantastisch. Die zigeuners waren superlief en ze waren ook echt goeie muzikanten die tussen de opnamen door op hun gitaar speelden en zongen. We hebben toen ook ‘onze’ Kasper (de adoptiezoon van Rosa en Waldek, nvdr) voor het eerst ontmoet.”

Volgens Annick zijn tijdens opnamen op de hoeve ook wel wat dingen misgelopen: “Zo liepen er ongelofelijk veel kippen rond bij Hof Ter Smissen. Wij konden zelden een scène volledig uitspelen zonder dat een haan begon te kraaien of dat er kippen kakelend over het erf liepen. We moesten zo vaak opnieuw beginnen: vreselijk.”

Brand

“De laatste scène die we gedraaid hebben in Ter Smissen was de fameuze brand”, aldus nog Annick. “Het was ijzig koud, maar we moesten zomerkleren dragen. We stonden echt te bibberen. Marleen Merckx droeg altijd hoge schoentjes, en ik weet dat ze op een bepaald moment echt blauw zag van de kou. Het was dus heel dubbel. Het was triestig dat het de laatste scènes waren in Ter Smissen. Maar we moesten ook plezier maken. En dat dus in die ijzige kou...”