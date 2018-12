‘Thuis’-actrice An Vanderstighelen is zwanger van haar eerste kindje: “Ik geniet elke dag” KD

08 december 2018

11u12

Bron: VRT 3 TV ‘Thuis’-actrice An Vanderstighelen is in blijde verwachting van haar eerste kindje. De geboorte staat gepland voor de lente van 2019.

De VRT laat weten dat An het goed stelt. Dat bevestigt de actrice ook zelf. “Ik geniet elke dag opnieuw van de zwangerschap en ga dat de komende maanden nog meer doen”, aldus An, die in de Eén-reeks de rol van Sam vertolkt.

Op welke manier de zwangerschap van An in de reeks wordt ingepast, zullen de kijkers later kunnen ontdekken. De makers van ‘Thuis’ hebben het toekomstige verhaal aangepast zodat ze in alle rust van dit mooie moment kan genieten.