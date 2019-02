‘Thuis’-acteur Yemi Oduwale schittert in ‘Dertigers’: “Ik heb nog geen oneerbaar voorstel gekregen” MV

01 februari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 TV Hij ziet er exotisch uit en zo klinkt z’n naam ook. Yemi Oduwale (32). In ‘Thuis’ heet hij gewoon Dries en heeft hij net een klacht voor aanranding ingediend. En in ‘Dertigers’ zie je hem als Elias, de helft van een homokoppel. Deze soapachtige Eén-serie wordt nu al hét tv-fenomeen van het jaar genoemd. “Het is overweldigend, binnenkort mogen we zelfs een tweede seizoen maken”, zegt de enthousiaste Yemi in TV Familie.

Mensen kennen jou nu vooral van ‘Thuis’, maar het had weinig gescheeld of jij was eerst in ‘Dertigers’ te zien geweest, hé?

Klopt. Wij waren daar al aan bezig nog voor er sprake was van een rol in ‘Thuis’. Maar het heeft gewoonweg veel langer geduurd vooraleer ‘Dertigers’ van start ging op tv. Dat ik intussen ook een rol in ‘Thuis’ te pakken had, dat was natuurlijk de max.

Je deed drie jaar geleden al eens auditie voor ‘Thuis’, maar niet voor de rol van Dries.

Nee, ze zochten toen iemand om de man van Charité te spelen (dat personage heeft ‘Thuis’ inmiddels verlaten, nvdr). Ik moest in het Frans acteren, en die taal spreek ik helaas niet goed genoeg. Maar geen erg. Sinds begin juni vorig jaar ben ik dan toch in ‘Thuis’ te zien. Ik was een tijdje voor twee series tegelijk aan het opnemen.

