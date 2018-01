'Thuis'-acteur Sid Van Oerle scoort op Instagram met hilarisch mopje Hans Luyten

Bron: Instagram 0 Instagram Sid Van Oerle TV Een grapje moet kunnen, zeker als het van 'Thuis'-acteur Sid Van Oerle afhangt. Op Instagram noemde hij de Withoeve uit 'Thuis' de Wiethoeve omdat zijn personage cannabis rookt.

Heet de Withoeve in ‘Thuis’ voortaan de Wiethoeve? Als het van Sid Van Oerle afhangt, wel. De acteur speelt in de Eén-soap de rol van Kobe, de kok in het restaurant van de Withoeve. Een tijd geleden kreeg die te horen dat hij ongeneeslijk ziek is en daarom probeert Kobe zijn leven al een tijdje wat spannender maken met extra kicks, want: ‘You Only Live Once’. Onenightstands, een duosprong, zich een avondje lazarus drinken, een klimmuur veroveren zonder beveiliging: het passeerde allemaal al de revue. En nu probeert de kok dus ook het roken van wiet uit. Op social media postte Sid een foto vanop de set, waarin hij met een joint poseert en zich vrolijk maakt over zijn woordspeling 'Wiethoeve'. Meer dan 1.000 volgers konden het grapje wel smaken. Een van hen schreef: “De wiethoeve, haha, ik heb hier harder mee gelachen dan ik eigenlijk zou mogen.”

De Wiethove #thuisopeen @thuistv @eenbe #behindthescenes Een foto die is geplaatst door null (@hertenschmerz) op 10 jan 2018 om 21:58 CET

