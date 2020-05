‘Thuis’-acteur Peter Rouffaer praat over revalidatie in ‘Topdokters: corona’ LOV

04 mei 2020

07u21

Bron: VIER 0 TV Gewezen ‘Thuis’-acteur Peter Rouffaer (70) werd zwaar getroffen door corona. Daarover getuigde hij eerder al in Dag Allemaal, maar maandagavond is hij ook te zien in ‘Topdokters: corona’. In het programma gaat hij in gesprek met psychiater Prof. Joris Vandenberghe. Hij vertelt hoe moeilijk het is voor andere mensen om zijn angsten te begrijpen.

In het UZ Leuven worden patiënten die door covid-19 op intensieve zorg liggen door het psychiatrisch team opgevolgd, ook wanneer ze terug thuis zijn. Vaak hebben ze het moeilijk om hun doodsstrijd een plaats te geven. Eén van de patiënten van psychiater Prof. Joris Vandenberghe is acteur Peter Rouffaer, bekend uit Thuis. Tijdens een videoconsultatie beschrijft hij hoe moeilijk andere mensen zijn angsten kunnen begrijpen. Doordat hij nipt kunstmatige beademing kon vermijden verloopt zijn fysiek herstel vlotter, maar twee weken lang moest hij elke minuut aftellen tot het verstikkende gevoel van zuurstoftekort voorbij zou gaan.

In het programma is er op de intensieve zorg in UZ Leuven goed nieuws bij dr. Philippe Meersseman. De man die al weken aan kunstmatige beademing lag en hartverscheurende audioboodschappen kreeg van zijn familie, is wakker en kan zijn familie via Skype even zien. Er wacht hem nog een lange revalidatie. In ZNA Stuivenberg is er bij dr. Niels Vanregenmortel helaas een patiënt die het niet haalt.

‘Topdokters: corona’, maandag 4 mei om 20.35u op VIER.

Lees ook: Gewezen ‘Thuis’-acteur Peter Rouffaer werd zwaar getroffen door corona: “Ik viel 16 kilo af en moet weer leren stappen” (+)