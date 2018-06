‘Thuis’-acteur Michiel De Meyer zwijgt niet langer: "Ja, ik ben dolverliefd op Line" SC

05 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Onlangs noemde Michiel De Meyer (24) zichzelf nog happy single, maar dat was eigenlijk een leugentje. "M’n relatie met Line was nog te pril", zegt de ‘Thuis’-acteur in Dag Allemaal. "Intussen zijn we vijf maanden samen en héél gelukkig."

Michiel, die Arne speelt in ‘Thuis’ en iedereen verbaasde met z’n zangkwaliteiten tijdens ‘Steracteur Sterartiest’, hield het lang verborgen, maar er is dus een vrouw in zijn leven. De gelukkige is musicalactrice Line Ellegiers (27). Zij dook in maart heel kort op in... ‘Thuis’. Als Silke, een ex-studiegenote van ­Tamara en een flirt van Kobe.

"Maar het is niet op de set van ‘Thuis’ dat we een koppel werden, hoor", zegt Michiel. "We kennen elkaar zelfs al zo’n acht jaar. Het contact tussen ons was wat verwaterd, tot we elkaar weer tegen het lijf liepen bij ‘Kiss Me, Kate’".

Werd die musicalkomedie niet al vorige zomer opgevoerd?

Klopt. En daar is mijn vonk ook overgeslagen. Echt, ik ben ­dolverliefd op Line.

Maar zijn jullie dan al bijna een jaar een koppel?

Nee nee. Ik vond het belangrijk om het rustig aan te pakken. We zijn dus niet te hard van stapel gelopen en hebben ­elkaar stilletjes aan beter leren kennen. Tot we in december tegen elkaar zeiden: ‘We gaan er gewoon voor!’

In april beweerde je nochtans dat je nog vrijgezel was.

Ja, kijk. In het begin ben je ­verliefd en wil je dat alles goed gaat. Ik wou niet dat iedereen meteen met een vergrootglas op onze relatie zat, en het daardoor kon mislopen. Maar onze vrienden en familie wisten het uiteraard wel al.

Line en jij waren dus ook al samen tijdens ‘Steracteur, ­Sterartiest’?

Ja. En dat zorgde voor grappige momenten. Tijdens de finale zong ik bijvoorbeeld ‘Zo Bijzonder’ van Gers Pardoel en dat was voor Line. Ze zat zelfs in de zaal! Maar niemand wist dat.

Je houdt wel van een beetje mysterie, niet?

(lacht) Ook toen Line in ‘Thuis’ zat, waren we eigenlijk al een koppel, maar we deden alsof onze neus bloedde.

Ben je niet blij dat die geheimdoenerij achter de rug is?

(knikt) Het was fijn zolang het duurde, maar ik had er toch wel genoeg van. We konden ­bijvoorbeeld niet samen naar premières gaan of gefotografeerd worden, en dat vond ik jammer. Line en ik waren op vakantie in Griekenland toen we besloten om met onze relatie naar buiten te komen.

Volgt er deze zomer nog een reisje?

Mmm, we hebben allebei een volle agenda de komende maanden. Ik ga optreden met en zonder ‘Steracteur, Sterartiest’-band. Ik breng ook nog een single uit. Maar we gaan elkaar nog genoeg zien, hoor, want we gaan samen een voorstelling maken. Nog eens met z’n tweeën op reis gaan, zal dus voor later zijn.