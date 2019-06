‘Thuis’-acteur Christophe Haddad getrouwd TK

24 juni 2019

15u43 10 TV Christophe Haddad, die het personage van Bob in ‘Thuis’ speelt, is dit weekend in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Sanne. Een goede voorbereiding op zijn rol in de reeks, want ook Bob is verloofd.

“Zo gelukkig dat Sanne en ik afgelopen weekend ‘ja’ tegen elkaar hebben gezegd. Het was een mooie plechtigheid in intieme kring samen met vrienden en familie”, laat Haddad weten via de VRT. Zijn werkgever wenst hem ook alle geluk toe. “De Thuis-collega’s voor en achter de schermen zijn natuurlijk in de wolken en wensen Christophe en Sanne veel succes samen.”