‘Thuis’-acteur Bill Barberis speelt hoofdrol in nieuwe Ketnet-reeks KD

02 juli 2019

14u11

Bron: VRT 0 TV Vandaag zijn de opnames gestart van twee gloednieuwe fictiereeksen voor Ketnet. ‘De Hoppers’ en ‘Hoodie’ staan garant voor nieuwe reeksen vol bekend én nieuw talent. Bill Barberis speelt alvast een rol in ‘De Hoppers’.

“We willen de Ketnetters laten genieten van een relevant en spannend verhaal in ‘Hoodie’ en van humor van de bovenste plank in ‘De Hoppers’. Beide reeksen hebben een topcast met telkens heel wat vaste waarden, maar ook met beloftevol talent”, aldus netmanager Maarten Janssen.

‘De Hoppers’ is een nieuwe sitcom op Ketnet. De familie Hopper bestaat uit melancholische papa Geert, geflipte mama Jackie, hyperintelligente dochter Daria en zoon Arno, die er alles aan doet om in zo’n kort mogelijke tijd zo rijk mogelijk te worden. Zonder succes.Het hoofdingrediënt van de Hoppers is humor, met herkenbare én absurde situaties. Onder andere Bill Barberis (Thuis), Liesa Naert (Eigen Kweek), Elise Bundervoet (De Luizenmoeder) en Frans Van der Aa (Kulderzipken) staan op de set.

‘Hoodie’ vertelt het verhaal van de zestienjarige Pieter die samen met een stel nieuwe vrienden als een moderne Robin Hood zijn parkourtalent gebruikt om de criminaliteit in zijn Brusselse wijk te bestrijden. De cast bestaat uit jonge talenten Maarten Cop, Lotte Stevens, Armin Mola, Ahlaam Teghadouini en Illias Dennoune. Ook ervaren rot Inge Paulussen (Beau Séjour) stapt mee in deze nieuwe fictiereeks.